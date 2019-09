YuppTV garante direitos digitais do BCCI Home Season 2019-20

Ao comentar o mais recente empreendimento, Uday Reddy, fundador e CEO – YuppTV , disse: "Estamos satisfeitos de proporcionar acesso ao vivo e para quem está em trânsito à todas as atividades de críquete acontecendo na muito aguardada BCCI Home Season 2019-20 em nossa plataforma. Ao adquirir direitos digitais não exclusivos para a muito aguardada temporada de críquete, nós ofereceremos aos entusiastas do críquete de todo o mundo a oportunidade de ver suas estrelas esportivas em ação. O empreendimento também destaca nosso compromisso continuo de proporcionar acesso conveniente e de tempo real a atividades esportivas de alto padrão para milhões de usuários de todo o planeta".

Compreendendo um total de 26 partidas, a temporada doméstica iniciou com o Paytm South Africa tour of India em 15 de setembro de 2019, com uma partida em Dharamsala. Bangladesh, Índias Ocidentais, Zimbabwe e Austrália também vão competir pelos direitos de se gabar da Índia em seu solo doméstico, antes que a África do Sul encerre a temporada doméstica com uma partida final em Calcutá, em 18 de março de 2020. Todas as partidas serão jogadas na Índia, em uma variedade de cidades, entre elas Bengaluru, Mohali, Mumbai, Delhi, Puna, Indore, Rajkot, Vizag, Chennai, Hyderabad e Guwahati, entre outras.

Sobre YuppTV:

YuppTV é uma das maiores provedoras mundiais de serviços por demanda e de TV com base na internet de conteúdo sul asiático, oferecendo mais de 250 canais de TV e mais de 3000 filmes em 13 línguas. YuppTV recebeu recursos da Emerald Media, uma plataforma pan-asiática criada pela KKR, firma de investimentos líder mundial em investimentos no setor de mídia e entretenimento, em que a Emerald Media adquiriu uma significativa participação minoritária na empresa por US$ 50 milhões. A YuppTV anteriormente levantara sua rodada de financiamentos da série A com a tribo indígena Poarch Creek do Alabama.

YuppTV é atualmente o primeiro lugar em plataforma de TV paga via internet (Internet Pay TV ) para indianos que vivem no exterior e a maior plataforma de TV via internet de conteúdo premium da Índia. YuppTV é o aplicativo indiano de SmartTV mais baixado da Índia e também ostenta 13 milhões de downloads móveis com classificação 4.0 de usuário.

Visite www.yupptv.com para mais informações.

