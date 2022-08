YuppTV obtém direitos de transmissão da Asia Cup 2022

A 15ª edição do torneio de críquete Asia Cup será televisionada AO VIVO na plataforma OTT da YuppTV em mais de 70 países.

ATLANTA, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A YuppTV, uma das principais plataformas OTT globais, obteve os direitos de transmissão da Asia Cup 2022. O torneio de críquete está programado para começar em 27 de agosto de 2022 e estará disponível para espectadores on-line exclusivamente nas plataformas de streaming da YuppTV em mais de 70 países da Europa Continental, Malásia, Austrália (sem exclusividade), Nova Zelândia, Japão e Sudeste Asiático (exceto Singapura) e Hong Kong (sem exclusividade). Os jogos serão realizados em dois locais, Dubai e Sharjah.

A 15ª edição da Asia Cup, um torneio internacional de críquete T20, será realizada nos Emirados Árabes Unidos de 27 de agosto a 11 de setembro de 2022. O torneio será disputado por seis equipes da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Afeganistão e mais uma equipe a ser selecionada de uma rodada de eliminatórias que serão realizadas em Omã de 20 a 24 de agosto de 2022. As equipes asiáticas estão prontas para lutar e dominar o cenário do críquete asiático neste emocionante torneio, rumo ao mundial.

A partida mais esperada será disputada em 28 de agosto entre dois gigantes do mundo do críquete, Índia e Paquistão.

Após ganhar os direitos exclusivos de transmissão, Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV, disse: "Estamos inexplicavelmente entusiasmados em anunciar que a YuppTV será a parceira oficial de transmissão televisiva da Asia Cup deste ano em mais de 70 países e esperamos levar toda a ação do torneio diretamente para os fãs. O mundo do críquete sempre foi especial para nós, como é para pessoas do mundo todo. É desnecessário dizer que a 15ª edição da Asia Cup será emocionante, com fortes rivalidades surgindo logo no início do torneio, como o desafio entre a Índia e o Paquistão, que cai no segundo dia do torneio. A transmissão televisiva deste ano será realmente excepcional, e mal podemos esperar!"

