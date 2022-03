YuppTV obtient les droits de diffusion de TATA IPL 2022

Les matchs sont diffusés du 26 mars au 29 mai 2022 et les clients de YuppTV pourront en profiter et encourager leurs équipes et joueurs préférés dans le confort et la sécurité de leur foyer. Cette année marque le début de deux nouvelles franchises - Gujarat Titans (GT) et Lucknow Super Giants (LSG) - ainsi que les franchises existantes - Chennai Super Kings (CSK), Delhi Capitals (DC), Kolkata Knight Riders (KKR), Mumbai Indians (MI), Punjab Kings (PBKS), Rajasthan Royals (RR), Royal Challengers Bangalore (RCB) et Sunrisers Hyderabad (SRH).

Uday Reddy, fondateur et PDG - YuppTV, a déclaré : « Le cricket a toujours attiré les foules et IPL a réinventé le format et le plaisir qui y est associé. L'objectif étant de rendre le cricket accessible à la population, nous sommes, à ce titre, ravis d'être la plateforme de choix pour la diffusion en continu et d'en avoir élargi la portée à 114 nations à travers le monde. Nous veillons à ce que notre solide technologie d'arrière-plan soutienne la diffusion continue en temps réel du sport qui a placé l'Inde sur la carte mondiale des ligues internationales. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre association de longue date avec YuppTV qui continue de servir la diaspora indienne mondiale avec du contenu de classe mondiale. L'édition Tata IPL 2022 promet d'être l'édition la plus importante et la plus excitante depuis la création de ce championnat », a déclaré Harry Griffith, responsable Acquisition et syndication - Sports, Disney Star.

Les matchs de la ligue auront lieu au stade Wankhede, au stade Brabourne, au stade DY Patil à Mumbai et au stade international MCA à Pune. Le tournoi comprend 74 matchs cette saison.

Les matchs seraient diffusés sur YuppTV dans les régions suivantes :

Australie

Europe continentale

continentale Asie du Sud-Est (sauf Singapour)

Malaisie

Amérique centrale et du Sud

Asie centrale

Îles du Pacifique

Sri Lanka

Pakistan

Japon

Népal

Bhoutan

Maldives

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision à la demande sur Internet pour le contenu sud-asiatique, offrant plus de 250 chaînes de télévision, plus de 3 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket .

