YuppTV sichert sich die Übertragungsrechte für den ICC MEN'S T20 World Cup 2022

~Die Fernsehübertragungsrechte gelten für 75 Länder in Asien und Europa~

ATLANTA, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- YuppTV, ein südasiatischer Contentanbieter für Over-the-Top-Inhalte (OTT), gab bekannt, dass es die Übertragungsrechte für den Cricket-Wettbewerb ICC Men's T20 World Cup 2022 erworben hat, der vom 16. Oktober bis zum 13. November 2022 geplant ist.

YuppTV Bags Broadcasting Rights for The ICC MEN’S T20 World Cup 2022

YuppTV erhielt die exklusiven Übertragungsrechte für den ICC T20 Men's World Cup Australia 2022 für 75 Länder, darunter Kontinentaleuropa, Malaysia (nicht exklusiv), Japan, China, Hongkong (nicht exklusiv), Nepal, Bhutan, Malediven und Südostasien (außer Singapur). Das Turnier wird LIVE über die Plattform von YuppTV übertragen.

Der ICC Men's T20 World Cup 2022 ist die 8. Ausgabe des Turniers und findet zwischen dem 16. Oktober und dem 13. November 2022 an sieben Austragungsorten in Australien statt. Das Turnier umfasst 16 Mannschaften, die um den Weltmeistertitel der T20-Champions antreten. Insgesamt sind 45 Spiele für das Turnier geplant.

Herr Uday Reddy, CEO und Gründer von YuppTV , sagte über die erfolgreiche Akquisition: „Cricket ist eine der größten Sportarten der Welt, mit Milliarden von Unterstützern in verschiedenen Ecken der Welt. T20 begann als ein spannendes Format und hat sich in den letzten Jahren zu einer der meistangeschauten und beliebtesten Formen des Spiels entwickelt. Die spannenden Begegnungen von internationalen Teams, um das beste Team der Welt zu ermitteln, garantiert ein begeisterndes Erlebnis für Zuschauer, die sich aus dem Komfort ihres Wohnzimmers darauf freuen können, die ICC Men's T20 World Cup 2022 zu sehen, ihre Lieblingsteams zu unterstützen und sie zum Sieg zu führen. Es ist uns eine große Freude, das Turnier Millionen von Menschen in ganz Asien und Europa zu bringen, und wir freuen uns darauf, dass sich die Nutzer für das Spiel auf unserer Plattform einloggen, um die ganze Action live zu erleben!"

Fans aus aller Welt warten auf das mit größter Spannung erwartete Match Indien gegen Pakistan, das am Sonntag, dem 23. Oktober 2022 im Melbourne Cricket Ground (MCG), Australien, stattfinden wird. Das Finale des Turniers ist für den 13. November 2022 geplant.

Informationen zu YuppTV

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, mehr als 3.000 Filmen und über 100 Fernsehserien in 14 Sprachen. YuppTV bietet seinen Verbrauchern jederzeit und überall den Komfort von virtueller Heimunterhaltung.

Weitere Informationen sind verfügbar auf https://www.yupptv.com/cricket.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1926025/YuppTV_T20_World_Cup.jpg

SOURCE YuppTV