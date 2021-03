Yusaku Maezawa otvára prihlasovací proces pre prvú lunárnu misiu na palube lode Starship od spoločnosti SpaceX v roku 2023

TOKIO, 4. marca 2021 /PRNewswire/ -- Projekt dearMoon dnes zverejnil video oznámenie, v ktorom oznamuje, že sa otvoril proces podávania žiadostí pre osem civilistov, ktorí sa môžu pripojiť k týždňovej expedícii na Mesiaci na vesmírnej lodi SpaceX v roku 2023. Výlet bude financovaný výlučne japonským podnikateľom Yusaku-om Maezawa-om, ktorý je motivovaný viesť túto misiu svojou zvedavosťou a túžbou vidieť a oceniť Zem zdiaľky.

Vo video oznámení Maezawa ku svojej motivácii, ktorá stojí za projektom dearMoon Project, poznamenal: „Začal som premýšľať nad tým, či každý človek, ktorý robí so svojim životom niečo kreatívne, je umelcom? V tomto zmysle som chcel osloviť širšiu komunitu a dať šancu na túto cestu ďalším ľuďom z celého sveta. Ak sa považujete za umelca, ste umelcom."

Hlavný inžinier spoločnosti SpaceX Elon Musk povedal: „Čo je skutočne dôležité na misii dearMoon, je to, že pôjde o prvý súkromný vesmírny let s ľuďmi mimo obežnú dráhu Zeme. Viem, že Maezawa poskytuje na lodi aj miesta pre umelcov a ďalších, aby sa pripojili, takže chce, aby to bolo niečo, čo je vzrušujúce a inšpiratívne pre celý svet. "

Vzhľadom na svoju vieru, že všetci ľudia sú svojím spôsobom kreatívni umelci, Yusaku Maezawa povzbudzuje všetkých, ktorí sa považujú za umelcov, aby podali prihlášku za dvoch podmienok:

Uchádzači, ktorí sa chcú stať členom posádky v rámci projektu dearMoon, musia preukázať potenciál individuálneho rastu z tejto misie a zabezpečiť, aby ich skúsenosti priniesli budúcu hodnotu pre svet a prínos pre spoločnosť, ktorý bude prospešný pre ďalšie generácie.

Uchádzači musia byť schopní podporovať ostatných členov posádky, ktorí majú rovnaký potenciál a víziu.

Detaily

Výber začína dnes a bude pokračovať nasledovne:

Ak sa chcete uchádzať o miesto na lodi Starship v rámci projektu dearMoon, kliknite na tento odkaz

KROK1: Predbežná registrácia (do 14. marca 6:59 PST)

KROK 2: Úvodný skríning (do 21. marca 6:59AM PST)

KROK 3: Zadanie

KROK 4: Online Interview

KROK 5: Záverečný pohovor a lekárska prehliadka (koniec mája 2021)

O projekte dearMoon

Prvá civilná misia letiaca na Mesiaci sa plánuje na rok 2023. Raketa Starship vyvinutá spoločnosťou SpaceX Elona Muska absolvuje týždennú cestu na Mesiac a späť. V roku 2018 kúpil všetky miesta na palube tejto rakety japonský podnikateľ Yusaku Maezawa. V marci 2021 chce dať príležitosť čo najväčšiemu počtu talentovaných jednotlivcov a oznámil svoje plány na výber 8 členov posádky z celého sveta. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://dearmoon.earth/.

Tlačová súprava týkajúca sa projektu dearMoon je k dispozícii na stiahnutie tu: https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

O Yusakuovi Maezawaovi

Yusaku Maezawa, 45 rokov, narodený v Japonsku v roku 1975.

Maezawa je podnikateľ, zberateľ umenia, cestovateľ na Mesiac a sociálny aktivista, ktorý dúfa vo svetový mier. Po absolvovaní strednej školy Waseda Jitsugyo a trávení času v USA začal s dovozom CD a podnikaním v oblasti zásielkového obchodu. V roku 1998, keď rocková skupina Maezawu debutovala so svojim prvom významným albumom, založil spoločnosť START TODAY, z ktorej sa neskôr stal najväčší japonský online módny obchod ZOZOTOWN, ktorý je na zozname TSE a jeho hodnota je 10 miliárd dolárov. V roku 2019 Maezawa predal svoju spoločnosť skupine Softbank Group a odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa. Odvtedy pracoval na rôznych projektoch, napríklad investoval do 13 rôznych podnikov, aby im pomohol vstúpiť na burzu, realizoval projekt peňažných darov, zatiaľ rozdal 28 miliónov dolárov a uskutočnil sociálny experiment so základným príjmom. (informáciu platná k marcu 2021)

SOURCE dearMoon Project