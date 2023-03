Yusen Logistics anuncia la adquisición estratégica de Taylored Services con el fin de acelerar las capacidades de logística de contratación en los Estados Unidos

Mejora la cartera de soluciones comerciales con logística minorista, mayorista y de comercio electrónico omnicanal para apoyar las cadenas de suministro de los clientes.

Amplía la red de U.S. Contract Logistics Group con 2.9 millones de pies cuadrados adicionales de espacio de distribución de nivel 1 en las costas este y oeste.

Permite que Yusen Logistics aproveche las soluciones de automatización de Taylored Services a fin de proporcionar un servicio rápido y confiable para el comercio electrónico y el procesamiento directo al consumidor.

SECAUCUS, Nueva Jersey, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Yusen Logistics, un proveedor líder de la cadena de suministro a nivel mundial, anunció la adquisición de la propiedad de Taylored Services, una organización de logística 3PL multicanal de los Estados Unidos. El acuerdo amplía la red de bodegas de Contract Logistics Group de Yusen Logistics en áreas clave de distribución de los Estados Unidos y fortalece aún más su cartera de cadena de suministro de extremo a extremo con servicios especializados, como logística minorista, mayorista y de comercio electrónico omnicanal.

Taylored Services formará parte de Yusen Logistics (Americas) Inc., la compañía operativa de Yusen Logistics Co., Ltd. en Estados Unidos y una subsidiaria de NYK Group. El acuerdo de compra incluye 11 centros de distribución ubicados estratégicamente cerca de los puertos de Los Ángeles, Long Beach, Nueva York/Nueva Jersey, Savannah y Miami, así como en Louisville, Kentucky, sumando un total cercano a los 2.9 millones de pies cuadrados en espacio de distribución de nivel 1. Los nombres y marcas respectivos de Yusen Logistics y Taylored Services permanecerán intactos.

"Estamos profundamente impresionados por las personas, el desempeño y las capacidades de Taylored Services, desarrollados durante los últimos 10 años por su propietario de capital privado Saybrook", expresó Mikhail Kholyavenko, director ejecutivo de Yusen Logistics Americas. "Nos entusiasma darle la bienvenida a más de 350 empleados que serán dirigidos por Matt Ennis, el nuevo presidente y director ejecutivo de Taylored Services. Combinar las fortalezas de los centros logísticos Taylored en los mercados de puerta de enlace centrados en los puertos de los Estados Unidos con las capacidades globales y nacionales de Yusen Logistics en las operaciones internacionales de transporte, almacenamiento y transbordo de carga, así como la orquestación de la cadena de suministro, nos permitirá ofrecer un conjunto completo de soluciones logísticas para la cadena de suministro a nuestros clientes actuales y futuros".

Jim DeVeau, el anterior presidente y director ejecutivo de Taylored Services, permanecerá en una función de asesoramiento con el fin de apoyar una transición fluida y ofrecer orientación continua a Yusen Logistics. Jim declaró: "Estamos encantados de unirnos a Yusen Logistics, un grupo de logística global con más de 68 años de historia. Los empleados y clientes de Taylored se beneficiarán del acceso a las amplias soluciones de red global y cadena de suministro de Yusen, entre las que se incluyen transporte internacional aéreo y marítimo de carga y capacidades logísticas 4PL/Lead". Jonathan Rosenthal, presidente ejecutivo de Taylored, elogió a Yusen por su trabajo y comentó: "Mikhail y su equipo han demostrado un compromiso y una comprensión extraordinarios mientras trabajamos en esta adquisición. Haremos todo lo posible para garantizar una transición fluida y un resultado exitoso para nuestros nuevos amigos en Yusen y nuestros empleados-socios que impulsaron el crecimiento cinco veces mayor de la compañía".

Acerca de Yusen Logistics:

Yusen Logistics es una compañía líder en la cadena de suministro a nivel global que ofrece transporte marítimo y aéreo, almacenamiento y distribución de carga, así como gestión de la cadena de suministro. La compañía ofrece servicios logísticos y consultoría para un desarrollo óptimo de la cadena de suministro, incluida la gestión de la cadena de extremo a extremo, con una mejora en el desempeño basada en Kaizen. Con una red de más de 631 oficinas en 47 países y regiones en todo el mundo, más de 24,000 empleados ofrecen soluciones óptimas para las diversas y complejas demandas de cadena de suministro de los clientes. Yusen Logistics (Americas) Inc. cuenta con 1,900 empleados y 40 plantas de operación en los Estados Unidos, con más de cinco millones de pies cuadrados en capacidad de almacenamiento. www.yusen-logistics.com

Acerca de Taylored Services:

Una empresa con sede en Edison, Nueva Jersey, fundada en 1992, Taylored Services se ha convertido en un proveedor de logística multicanal que ofrece servicios de logística, almacenamiento y transporte, traslado y transbordo. La compañía ofrece servicios a una base diversificada de clientes, incluidos mayoristas, fabricantes y minoristas (minoristas tradicionales y exclusivos en línea), con prestaciones que se extienden a múltiples categorías de marcas y accesorios. Sus centros de distribución están ubicados cerca de los puertos más concurridos del país: Los Ángeles, Long Beach, Nueva York/Nueva Jersey, Savannah y Miami. En noviembre de 2012, Taylored Services fue adquirida por la empresa de capital privado Saybrook con sede en Los Ángeles, California. https://tayloredservices.com/

FUENTE Taylored Services LLC; Yusen Logistics

