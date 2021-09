Yutong lançou sua mais recente tecnologia de segurança para bateria de veículos elétricos

A YESS oferece 5 camadas de proteções, segurança para todo o veículo, segurança do sistema, segurança da caixa, segurança dos componentes e segurança de monitoramento, obtendo 3 melhorias importantes no nível de segurança, capacidade para todos os climas e adaptabilidade viária.

As pesquisas sugeriram que mais de 30% das falhas das baterias dos veículos elétricos foram causadas por danos externos. Portanto, em vez de simplesmente proteger a bateria, a YESS cobre todo o veículo e utiliza uma estrutura do "tipo jaula" para envolver a bateria com uma cerca de alta resistência para amortecer essas colisões.

Em caso de falhas internas como ISC e TR, a segurança do sistema da YESS aplica uma tecnologia de proteção de nitrogênio inédita na indústria para cortar completamente o oxigênio da caixa da bateria para evitar a combustão.

Quando se trata da separação de riscos de segurança internos e externos, a segurança da caixa da YESS garante uma proteção de acoplamento termoelétrico em múltiplas camadas.

A segurança dos componentes é útil em condições extremas, como alta tensão. Ela adapta a tecnologia térmica líquida multipacote adequada para veículos comerciais para construir uma caixa de bateria sem peças que aqueçam.

A YESS também disponibiliza monitoramento em tempo real. A tecnologia também oferece monitoramento de todos os campos e todo o tempo sobre as condições da bateria e um aplicativo para permitir a gestão inteligente em nuvem.

Confiante nessa tecnologia, a Yutong realizou uma apresentação teste de segurança da bateria transmitida ao vivo, colocando o pacote de baterias equipado com YESS em condições de teste extremas de superaquecimento e sobrecarga para comprovar a sua segurança e estabilidade.

Ao entrar no campo dos veículos de nova energia em 2008, a Yutong vendeu mais de 150.000 unidades em todo o mundo, com uma quilometragem operacional total que alcança 24.800.000.000 km. Decidida a mitigar as preocupações com a segurança dos VE, a Yutong mudou a segurança da bateria para o próximo estágio com a YESS, uma solução de segurança integral que se concentra em todo o veículo como um sistema completo.

A Yutong está decidida a continuar melhorando a sua tecnologia e atualizar a YESS para proteger os passageiros em suas viagens de ônibus EV da Yutong com segurança, sustentabilidade e comodidade.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=yaYOJ3QApBQ

FONTE Yutong Bus Co., Ltd.

