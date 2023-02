Yutong ocupa o primeiro lugar no mercado europeu de ônibus elétricos para 2022

LONDRES, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), fabricante líder global de ônibus elétricos, liderou as vendas de ônibus elétricos na Europa no ano passado com a força de seus veículos de alta qualidade.

A empresa ficou em primeiro lugar em uma classificação elaborada pela Chatrou CME Solutions Europe, com 479 ônibus vendidos na Europa em 2022. A classificação mais alta consolida a posição da Yutong como um player formidável na ultracompetitiva indústria chinesa de ônibus elétricos.

Os dados da Chatrou CME Solutions mostram que a participação de mercado para ônibus com emissões zero nas cidades europeias já atingiu 30%. A empresa de consultoria holandesa há muito acompanha as mudanças e tendências no mercado de veículos comerciais de nova energia, tornando-se uma voz autorizada sobre o estado da indústria de ônibus elétricos na Europa.

As vendas europeias da Yutong saltaram de 58% em 2022 em relação ao ano anterior, enquanto sua participação de mercado aumentou de 9,2% em 2021 para 11,5% em 2022, comprovando a qualidade dos produtos da empresa entregues ao mercado. A Yutong vendeu seus produtos em todo o mundo. O relatório indicou que a Yutong entrou no mercado europeu em 2018 e exportou mais de 2.200 unidades no total, abrangendo mais de 15 países, ou seja, Polônia, Dinamarca, França, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Bulgária, Islândia, etc.

A demanda europeia por ônibus com emissões zero continua aumentando com o crescimento de ônibus híbridos, de gás natural e de energia alternativa, além de puramente elétrico. Os ônibus chineses estão desempenhando um papel cada vez mais importante na transformação verde do transporte público na Europa.

Impulsionando o sucesso da empresa, a Yutong tem promovido ativamente sua transformação de fabricante de ônibus em fornecedora de soluções de mobilidade verde. Os países europeus estão promovendo conscientemente o transporte público com emissão zero, tornando o modelo de "produto + serviço" da Yutong uma escolha óbvia ao adquirir veículos e soluções de mobilidade para seus respectivos mercados.

2022 foi um ano de muito sucesso para o novo mercado de energia globalmente, e Yutong conseguiu consolidar sua reputação em termos de produtos, serviços, soluções e tecnologia. O impulso da empresa pela internacionalização gerou uma oportunidade significativa de expandir continuamente sua presença no exterior.

Além da Europa, os ônibus movidos a novas energias da Yutong Bus foram usados em mais de 20 países e regiões em todo o mundo, alcançando uma boa operação no Catar, México, Chile, Singapura, Austrália e outros países, desenvolvendo transporte público verde.

FONTE Yutong Bus

