LONDYN, 23 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), czołowy międzynarodowy producent autobusów elektrycznych, odnotował najwyższe wskaźniki sprzedaży autobusów elektrycznych w Europie w minionym roku, opierając się na sile pojazdów o wysokiej jakości.

Firma znalazła się na szczycie rankingu przygotowanego przez Chatrou CME Solutions Europe, sprzedawszy 479 autobusów w Europie w 2022 r. Czołowa lokata umacnia pozycję firmy Yutong jako silnego gracza na niezwykle konkurencyjnym chińskim rynku autobusów elektrycznych.

COP26___E12 2

Dane Chatrou CME Solutions pokazują, że udział autobusów bezemisyjnych w europejskich miastach osiągnął obecnie poziom 30%. Ta holenderska firma konsultingowa od dawna śledzi zmiany i trendy na rynku pojazdów użytkowych opartych na rozwiązaniach nowej energii, stając się wiarygodnym źródłem danych dotyczących stanu branży autobusów elektrycznych w Europie.

W 2022 roku sprzedaż odnotowana przez spółkę Yutong w Europie wzrosła o 58% rok do roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy jej udział w rynku wzrósł z poziomu 9,2% w 2021 r. do 11,5% w 2022 r., co jest świadectwem jakości produktów wprowadzanych na rynek. Yutong sprzedaje swoje produkty na całym świecie. W raporcie wskazano, że firma Yutong wkroczyła na rynek europejski w 2018 r. i wyeksportowała łącznie ponad 2200 pojazdów do ponad 15 krajów, czyli m.in. do Polski, Danii, Francji, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii czy Islandii.

Europejskie zapotrzebowanie na bezemisyjne autobusy nieustannie rośnie i obejmuje autobusy hybrydowe, autobusy na gaz CNG i zasilane innymi alternatywnymi źródłami energii, nie wspominając o autobusach w pełni elektrycznych. Chińskie autobusy odgrywają coraz większą rolę w zielonej transformacji transportu publicznego w Europie.

Napędzając sukces firmy, Yutong aktywnie promuje swoją drogę transformacji od producenta autobusów do dostawcy rozwiązań ekologicznej mobilności. Kraje europejskie promują bezemisyjny transport publiczny, co sprawia, że model „produkt + obsługa" oferowany przez firmę Yutong jest oczywistym wyborem przy zakupie autobusów i rozwiązań w zakresie mobilności na danym rynku.

Rok 2022 był bardzo pomyślny dla globalnego rynku nowej energii, a firma Yutong była w stanie ugruntować swoją reputację pod względem produktów, usług, rozwiązań i technologii. Dążenie do umiędzynarodowienia działalności otworzyło ogromne możliwości konsekwentnego poszerzania obecności firmy w innych krajach.

Oprócz Europy, autobusy oparte na rozwiązaniach nowej energii produkowane przez Yutong Bus są z powodzeniem eksploatowane w ponad 20 krajach i regionach całego świata, w tym w Katarze, Meksyku, Chile, Singapurze, Australii i w innych krajach, przyczyniając się do rozwoju zielonego transportu publicznego.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2007720/COP26___E12.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2007721/2.jpg

SOURCE Yutong Bus