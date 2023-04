Yuyu Pharma a dévoilé les résultats de son mécanisme d'action et des études comparatives pour son peptide destiné au traitement de la sécheresse oculaire

SÉOUL, Corée du Sud, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'ARVO 2023, Yuyu Pharma a dévoilé les résultats de son mécanisme d'action et des études tête-à-tête pour son peptide de traitement de la sécheresse oculaire (nom de projet : YP-P10). L'ARVO est la plus grande société ophtalmologique au monde et a tenu sa réunion annuelle à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, en avril de cette année.

Une étude menée par le Dr Virginia Calder de l'University College London (UCL) a révélé que YP-P10 réduit de manière significative les cellules inflammatoires Th2 et Th17. En particulier, le modèle YP-P10 a réduit les cellules Th17 de 25 % plus efficacement que le groupe de contrôle.

L'étude préclinique directe YP-P10, menée conjointement par cinq personnes dont le Dr Kyungho Park de Naason Science, a montré une réduction statistiquement significative des lésions cornéennes en mesurant la coloration cornéenne à la fluorescéine (CFS). L'étude a comparé l'efficacité du YP-P10 à celle de plusieurs produits concurrents pour le traitement de la sécheresse oculaire, tels que le Lifitegrast, la Cyclosporine, le Diquafosol et l'acide hyaluronique. Les résultats ont montré que YP-P10 avait une efficacité supérieure de 12 % à celle du Lifitegrast, de 7 % à celle de la Cyclosporine, de 9 % à celle de l'acide hyaluronique, et une efficacité similaire à celle du Diquafosol.

Laxmikant Neil Gharat, directeur du développement commercial de Yuyu Pharma, a déclaré : « Grâce à cette présentation de l'ARVO, les ophtalmologistes et les sociétés pharmaceutiques internationales ont une fois de plus confirmé leur intérêt pour le YP-P10. Nous prévoyons d'annoncer les résultats de l'essai clinique de phase 2 du YP-P10 au cours du premier semestre de cette année. »

Yuyu Pharma pense que le YP-P10 sera un traitement efficace et a déposé un brevet dans quatre pays (États-Unis, Corée, Australie, Russie) et des demandes de brevet sont en cours dans 11 autres pays.

À propos de la solution ophtalmique YP-P10

Le YP-P10 est un nouveau peptide synthétique breveté aux propriétés anti-inflammatoires, exploré pour le traitement potentiel de la sécheresse oculaire. En avril 2022, Yuyu a reçu l'autorisation de la Food & Drug Administration (FDA) américaine, ce qui a permis à la société de lancer l'étude clinique de phase 2, ICECAP, afin d'évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de la solution ophtalmique YP-P10 chez les patients souffrant de sécheresse oculaire. ICECAP est le premier essai clinique biopharmaceutique de Yuyu aux États-Unis.

À propos de Yuyu Pharma

Avec plus de 80 ans d'expérience dans l'industrie de la santé, Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une entreprise pharmaceutique mondiale en pleine expansion, fondée à Séoul, en Corée du Sud. Yuyu s'est engagée à développer des thérapies innovantes dans les domaines de la neurologie, de la dermatologie, de l'urologie et de l'ophtalmologie. Pour plus d'informations sur Yuyu Pharma et YP-P10, veuillez consulter le site YuyupharmaUS.com .

