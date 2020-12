Yuyu Pharma a été reconnue comme « entreprise favorable à la famille » par le ministère de l'égalité des sexes et de la famille

Une entreprise applaudie pour l'adaptation et la mise en œuvre de politiques familiales remarquables pour les employés

SÉOUL, Corée du Sud, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'égalité des sexes et de la famille a souhaité récompenser Yuyu Pharma (Robert Wonsang Yu, PDG, KRX: 000220) pour la mise en œuvre de politiques favorables à la famille pour leurs employés. C'est la deuxième fois que Yuyu Pharma reçoit cette certification du ministère. Elle a en effet été reconnue comme une « entreprise favorable à la famille exceptionnelle » en 2015. La certification par le ministère en tant qu'« entreprise favorable à la famille » est accordée aux entreprises ou institutions publiques qui, dans le cadre des efforts du ministère visant à promouvoir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, adoptent des mesures remarquables en faveur de la famille, telles que le soutien aux employées pendant la grossesse, les horaires de travail flexibles et la création d'une culture organisationnelle favorable à la famille. La certification se fonde sur l'évaluation de l'engagement, des politiques et de la satisfaction des employés de l'entreprise.

Yuyu Pharma s'est attachée à mettre en place des politiques qui permettent aux employés de trouver le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les politiques mises en œuvre par l'entreprise permettent également d'améliorer le bien-être de ses employés. Par exemple, Yuyu Pharma réduit les heures de travail des employées enceintes, a mis en place des salles dédiées aux soins infirmiers et services de santé, propose à tous ses employés de bénéficier gratuitement d'un vaccin antigrippal et accorde des bourses d'études universitaires aux enfants des employés.

Le PDG de Yuyu Pharma, Robert Wonsang Yu, a déclaré : « Je crois qu'il existe une relation solide entre les politiques favorables à la famille et le maintien en poste de nos collaborateurs. En mettant en œuvre de telles politiques, nous parvenons à conserver des professionnels de valeur au sein de Yuyu Pharma et, également, à recruter les meilleurs talents. Les employés, conscients que leurs obligations familiales sont respectées, ont également tendance à se concentrer davantage sur leur travail. À mesure que l'entreprise grandit, nous espérons continuer de proposer un meilleur environnement aux collaborateurs de Yuyu Pharma. »

Yuyu Pharma a également récemment reçu d'autres prix, notamment celui récompensant ses efforts en faveur de la jeunesse, décerné par le ministère de l'emploi et du travail, le prix octroyé par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie en reconnaissance des mesures de fidélisation des collaborateurs, et le prix du gouverneur pour la création d'emplois de qualité de la province du Chungcheong du Nord.

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une société pharmaceutique fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments médicaux en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Actuellement, Yuyu Pharma se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate et du syndrome de l'œil sec.

Contact pour les médias

Sean Yoon, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1392726/Yuyu_Pharma_Logo.jpg

SOURCE Yuyu Pharma