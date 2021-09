Yuyu Pharma obtient la certification à la norme ISO 37001 : systèmes de management anti-corruption

La norme ISO 37001, élaborée par l'Organisation internationale de normalisation, est une norme internationale qui vise à fournir des orientations pour l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, la revue et l'amélioration de systèmes de management anti-corruption afin de réduire le risque de corruption dans les organisations. Depuis octobre 2020, après avoir annoncé son intention de mettre en œuvre un système de management anti-corruption, Yuyu Pharma s'est engagée dans l'identification et l'évaluation des risques de corruption de tous ses services internes. Yuyu Pharma a achevé depuis lors la mise en œuvre de son système de management anti-corruption en promulguant et en modifiant son règlement intérieur en la matière et en demandant à ses employés de suivre une formation sur la prévention de la corruption.

Entre autres mesures, l'entreprise a créé l'Équipe de contrôle de la conformité Yuyu Pharma en 2016 afin de promouvoir une culture de la conformité en organisant des sessions avec les employés et les partenaires de la société. Depuis 2019, Yuyu Pharma travaille avec le cabinet d'avocats Kim & Chang pour renforcer son programme de conformité. En janvier 2021, la Commission coréenne du commerce équitable a attribué la note « A » à Yuyu Pharma pour son Programme de conformité 2020.

Robert Yu a ajouté : « Je souhaite exprimer notre sincère reconnaissance à tous nos employés et partenaires pour leur coopération tout au long de ce processus qui a permis à Yuyu d'atteindre ce plus haut niveau d'intégrité ».

Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une société pharmaceutique coréenne fondée en 1941 qui fabrique et distribue des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. La société s'est également engagée à développer des thérapies innovantes dans les domaines de la neurologie, de l'urologie et de l'ophtalmologie. La mission de Yuyu Pharma est d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous en développant des produits et services de santé innovants.

