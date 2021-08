Yuyu Pharma unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Novartis Korea über die nationalen Vertriebsrechte für Lamisil®, Lescol® XL und Tegretol® in Korea

SEOUL, Südkorea, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Yuyu Pharma, ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Korea, und Novartis Korea gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung getroffen haben, in der Yuyu die exklusiven Vertriebsrechte für die folgenden verschreibungspflichtigen Medikamente in Korea erhält: Lamisil® zur Behandlung von Fußpilz, Lescol® XL zur Behandlung von Dyslipidämie und Tegretol® zur Behandlung von Epilepsie. Dieses Abkommen wird ab dem 1. August 2021 in Kraft treten.