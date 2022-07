Z690 Mainboards von GIGABYTE für exzellentes Design in Sachen Innovation und Optik prämiert

Mit ihrer soliden Stromversorgung, erstklassigen Wärmelösung, vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten und exklusiver Speicherübertaktung sind die Mainboards der GIGABYTE Z690 AORUS Gaming-Serie in jeder Hinsicht führend in ihrer Klasse und bieten eine perfekte Grundlage für die Kombination mit den leistungsstarken Intel-Prozessoren der neuesten Generation. In Bezug auf die Ästhetik hebt sich die AORUS-Serie mit einer Reihe anspruchsvoller Gehäuse und modernem Design von zahlreichen Wettbewerbern ab.