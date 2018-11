Założyciel Substratum ogłasza powołanie nowego typu giełdy kryptowalut

DELAWARE, Ohio, 6 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Substratum z przyjemnością ogłasza utworzenie nowej, rewolucyjnej giełdy kryptowalut. Amplify Exchange to hybrydowa giełda walutowa, łącząca dystrybuowaną i zdecentralizowaną wymianę, która w chwili uruchomienia ma zapewniać dostęp do 100 czołowych kryptowalut.

Amplify Exchange charakteryzuje łatwy w obsłudze interfejs, z którego mogą korzystać gracze giełdowi niezależnie od poziomu doświadczenia w celu kupowania i sprzedawania głównych kryptowalut bezpośrednio od banków oraz przesyłania środków na konta. Ponadto giełda Amplify Exchange umożliwi użytkownikom korzystanie z kryptowalut do zakupu dóbr i usług bezpośrednio od sprzedawców.

– Z nieskrywaną radością ogłaszam powołanie AMPLIFY EXCHANGE. Odkąd utworzyłem Substratum moją wizją było rozwinięcie ekosystemu produktów, które dobrze pracują niezależnie od siebie, ale pozwalają na prawdziwie wyjątkowe możliwości przy użyciu połączonym. Poprzez Amplify Exchange chcieliśmy dać wszystkim, niezależnie od lokalizacji czy doświadczenia z kryptowalutami, możliwość łatwego pozyskiwania i zbywania tokenów i monet krypto. Nigdy wcześniej nikt czegoś takiego nie zrobił. Z przyjemnością ogłaszamy także, że gospodarze SubstratumNode i użytkownicy CryptoPay będą wyciągać bezpośrednie korzyści z Amplify Exchange – skomentował Justin Tabb, założyciel i główny dyrektor wykonawczy Substratum (SUB).

Gospodarka Substratum

Giełda Amplify Exchange będzie trzecim produktem w ekosystemie Substratum, po SubstratumNode i CryptoPay. Węzły Substratum będą weryfikować transakcje przeprowadzane na Amplify Exchange, tym samym umożliwiając użytkownikom prowadzącym SubstratumNode zdobywanie tokenów AMPX i SUB. Wszystkie kryptowaluty zakupione na giełdzie Amplify Exchange będą automatycznie dostępne do wydania na koncie CryptoPay użytkownika, co pozwala na kupowanie dóbr i usług od współpracujących sprzedawców i przekazywanie środków na cele współpracujących organizacji charytatywnych.

Zaproszenie dla wszystkich użytkowników

Giełda Amplify Exchange pozwoli użytkownikom poszukującym szybkich transakcji na zakup kryptowalut i ich pojawienie się w portfelach w tempie wykonywanej transakcji. Przy tym giełda udostępni profesjonalne narzędzia obrotu giełdowego w analizie technicznej i obrocie, a także powiadomienia o koncie, raporty inwestycyjne, raporty podatkowe oraz narzędzia zarządzania portfolio, a także dodatkowe funkcje w zaawansowanym interfejsie.

Poprzez SubstratumNode i Amplify Bridgechain, rozwiązania, które łączą dystrybuowane i zdecentralizowane giełdy, Amplify Exchange będzie dostępna na całym świecie i umożliwi wymianę walut fiducjarnych na alternatywne, co eliminuje pewne koszty przeprowadzania transakcji i opóźnienia charakterystyczne w dzisiejszych transakcjach.

Więcej na temat Amplify można dowiedzieć się tutaj, gdzie można także pobrać białą księgę.

Zapytania kierować pod adres:

E-mail: inquire@amplifyexchange.com

