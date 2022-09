Żabka dévoile son nouveau magasin Eko Smart

POZNAŃ, Pologne, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum économique de Karpacz, Żabka Polska a présenté Eko Smart, un nouveau type de magasin qui associe des solutions durables aux nouveaux développements technologiques. Le premier magasin de ce type sera ouvert à Poznań, et trois autres suivront.

Żabka Eko Smart poursuit et réunit les projets que l'entreprise met en œuvre depuis 2020, date d'ouverture du premier magasin alimenté par une énergie 100 % verte à Varsovie. L'étape suivante a été l'ouverture de Żabka Smart à Poznań en avril 2022, un terrain d'essai pour les solutions technologiques qui facilitent le travail des franchisés et de leurs employés.

« Żabka Eko Smart fourmille de solutions technologiques innovantes basées sur l'IA, qui coopèrent et communiquent avec les vendeurs du magasin et réalisent certaines opérations sur place. La gestion de ce type de magasin est très intuitive et productive pour les franchisés », a déclaré Adam Manikowski, vice-président et directeur général.

« Żabka a mis en place une stratégie ESG depuis déjà plusieurs années. Dans le cadre de son quatrième pilier, qui promeut une planète verte, nous nous concentrons principalement sur deux domaines : la décarbonisation et la circularité. Pour décarboniser notre chaîne de valeur, nous utilisons par exemple de l'énergie verte, des transports verts et des solutions commerciales innovantes qui réduisent les émissions. Il est tout aussi important de réaliser une économie circulaire », a expliqué Anna Grabowska, vice-présidente du conseil d'administration pour les stratégies de consommation.

Żabka a présenté de nouvelles solutions sur l'ensemble de la chaîne, qui ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 1 300 tonnes de CO₂ et de diminuer la consommation d'énergie de près de 261 MWh. « Nos sièges sociaux, nos centres logistiques et 50 % de nos magasins sont alimentés en énergie verte. Nous envisageons également des solutions comme EKOmaty, des machines qui collectent les bouteilles et les canettes usagées que nous recyclons, en produisant toutes les bouteilles pour nos marques, ce qui permet de réduire de 33 % notre empreinte carbone », a précisé Mme Grabowska.

La boutique Żabka Eko Smart à Poznań exploite l'une des premières installations de pérovskite au monde : cette technologie révolutionnaire fait fonctionner les étiquettes de prix et a été intégrée aux stores. Le magasin est équipé de systèmes de contrôle d'éclairage à distance et de solutions de contrôle de magasin intelligentes, l'espace café est revêtu de carreaux faits de marc de café et de coques, et les réfrigérateurs fermés sont isolés avec des tapis de laine de chanvre et des refroidisseurs d'étagères au glycol placés dans les congélateurs. « Nous considérons ce format comme un laboratoire qui servira de base à des solutions ciblées qui seront mises en œuvre sur l'ensemble de la chaîne », a ajouté M. Manikowski.

