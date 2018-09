ZAFUL debütiert mit erster Kollektion für die London Fashion Week

Die Zusammenarbeit zwischen den Marken ZAFUL und Victor Wong wird von der Schönheitsforschung für die Frau inspiriert. Die Designer von ZAFUL entwarfen in über einmonatiger Arbeit eine Laufsteg-Kollektion u. a. in Eiscreme-Tönen, als Repräsentation der strahlend-schönen jungen Frauen, die im Sommer Mode von ZAFUL tragen.

Die „ZAFUL x Victor Wong"-Kollektion trägt den Namen „Venus 2028". Sie zeigt den unerwarteten Kontrast der vielen Seiten einer Frau und feiert, wie Frauen und Schönheit emotional, sanft und zart, aber auch kraftvoll, stark und zum Nachdenken anregend sein können. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken steht unter dem Motto „Unabhängige Frauen und Ausdruck und deren Fusion".

Die globale Kampagne von ZAFUL

ZAFUL unterstützt unabhängige Designer und befürwortet das „Originaldesign" innerhalb und außerhalb der Marke. „Wir heißen globale Talente willkommen, die mit uns zusammenarbeiten möchten oder bei ZAFUL arbeiten möchten, um gemeinsam zu wachsen. Wie wir dem ZAFUL-Team stets sagen: ZAFUL macht jedermanns Träume möglich", kommentierte Brand Director Lilac nach der Catwalk-Show mit Victor Wong.

2018 ist das Jahr, in dem ZAFUL vor die Kameras tritt und seine globale Kampagne startet. Nach einem außergewöhnlichen Besuch in London ist ZAFUL bereit für den nächsten Stopp – Amerika, wo sich der größte Markt befindet. Jetzt ist die Veranstaltungsreihe in Universitäten in Los Angeles in Planung und ZAFUL wird in den nächsten Jahren auch Offline-Aktivitäten und Pop-Up-Stores lancieren, um mehr mit lokalen Verbrauchern zu interagieren.

Informationen zu ZAFUL

Das 2014 gegründete Unternehmen ZAFUL bietet trendige und kostengünstige Mode für junge Frauen weltweit. Im Jahr 2017 wurde ZAFUL von BrandZ, der weltweit größten Markenkapital-Datenbank, auf Platz 34 der Top 50 der chinesischen Exportmarken und von KPMG und Facebook unter den Top 50 der chinesischen Exportmarken aufgeführt. Zaful bietet bisher Fast Fashion für Verbraucher in 180 Ländern. ZAFUL hat die Vision, der weltweite Marktführer im Bereich Online-Fast-Fashion zu werden.

