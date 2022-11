Zagraniczni goście życzą sukcesu organizatorom piątej edycji CIIE

SZANGHAJ, 2 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- V. Międzynarodowe Targi Importowe w Chinach (ang. China International Import Expo ‒ CIIE) odbędą się w dniach od 5 do 10 listopada 2022 r. Były premier Francji Jean-Pierre Raffarin oraz były dyrektor centrum dziedzictwa UNESCO i wicedyrektor ds. kultury Francesco Bandarin przekazali organizatorom wydarzenia, za pośrednictwem nagrań wideo, życzenia sukcesu, chwaląc Chiny za promowanie dobrobytu światowej gospodarki poprzez wysoki stopień otwarcia.

Jean-Pierre Raffarin powiedział, że uczestniczył już wcześniej w CIIE, a francuskie przedsiębiorstwa chętnie przyjeżdżały do Chin, aby się rozwijać. Obecnie CIIE odgrywa ważną rolę w międzynarodowej wymianie handlowej. Podczas imprezy przedsiębiorstwa mogą wypracować wiele projektów przynoszących korzyści wszystkim ich realizatorom, co wskazuje na międzynarodowe oddziaływanie CIIE, którego nie można nie dostrzec. Raffarin zaprosił ponadto francuskie firmy do udziału w imprezie, co będzie z korzyścią dla przedstawicieli obu nacji.

Francesco Bandarin podkreślił, że był w Chinach wiele razy i uważa CIIE za wielkie, międzynarodowe wydarzenie dla globalnej branży zamówień, promocji inwestycji, wymiany kulturalnej i międzyludzkiej oraz otwartej współpracy. Jest to okno, przez które świat może zobaczyć Chiny i poznać ich wspaniałą kulturę. Chińczycy z kolei mogą poznać, dotknąć i doświadczyć produktów i różnorodnych kultur z całego świata. Bandarin zapewnił, że gdyby była taka możliwość, osobiście przyjechałby na CIEE, aby doświadczyć atmosfery tego wydarzenia.

