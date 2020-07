Zakończenie 127. edycji targów kantońskich i ustanowienie nowego internetowego mechanizmu handlowego

GUANGZHOU, Chiny, 2 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Zakończyła się 127. edycja chińskich targów importu i eksportu (targi kantońskie). Trwająca dziesięć dni impreza okazała się bardzo owocna, stanowiąc wkład w promowanie rozwoju i zwiększonej dostępności międzynarodowego handlu w trakcie epidemii wywołanej COVID-19. Wydarzenie przyciągnęło kupujących z rekordowej liczby 217 krajów i regionów świata.

Interaktywny, wielokanałowy komunikat prasowy jest dostępny tutaj: https://www.multivu.com/players/English/8743251-127th-china-import-and-export-fair-canton-fair/

„Pierwsze wirtualne targi kantońskie złamały barierę czasoprzestrzeni dla chińskich i międzynarodowych przedsiębiorstw wyrażających gotowość do podejmowania współpracy handlowej i wnoszenia wkładu w stabilizację globalnego łańcucha dostaw" - powiedział Xu Bing, rzecznik prasowy targów kantońskich i zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Ośrodka Handlu Zagranicznego.

Zrealizowana według nowej formuły internetowej 127. edycja targów kantońskich ustanowiła inteligentny i wydajny mechanizm negocjacji handlowych bazujący na technologiach cyfrowych.

Ponad 25 tys. wystawców skorzystało z szerokiego wachlarza możliwości zaprezentowania swoich ofert z wykorzystaniem m.in. materiałów graficznych, nagrań wideo i technologii 3D, a także przedstawienia licznych nowości rynkowych i tzw. inteligentnych produktów. Kupujący z całego świata, po odwiedzeniu hali wystawowej, mogli niezwłocznie omówić ze sprzedającymi kwestię potencjalnych zamówień lub umówić się na spotkanie służące podjęciu negocjacji.

Dostępna podczas targów platforma transmisji na żywo dała dostawcom dodatkowe możliwości nawiązywania interaktywnych relacji z partnerami biznesowymi. Wystawcy stosowali zindywidualizowane rozwiązania transmisji na żywo, aby zaprezentować swoją ofertę i potwierdzić konkurencyjność, m.in. poprzez umożliwienie dostępu do swoich salonów w rzeczywistości wirtualnej, czy też ukazanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wystawcy mogli ponadto zaplanować transmisje na żywo dostosowane do strefy czasowej klientów, co pozwoliło zoptymalizować doświadczenia w zależności od tego, czy siedziba klienta zlokalizowana jest na terenie Ameryk, Europy, Azji Pacyficznej, Bliskiego Wschodu czy Afryki.

W programie 127. edycji targów kantońskich znalazły się 24 wydarzenia promocyjne i 64 wydarzenia poświęcone wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Dzięki temu wystawcy mogli łatwiej wyszukać możliwości biznesowe przynoszące korzyści wszystkim stronom. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń, jakie odbyły się w ramach targów, grupa wiodących chińskich firm działających w sektorze e-handlu zorganizowała wspólnie seminarium informacyjne poświęcone nawiązywaniu kontaktów z większą liczbą kupujących w oparciu o dokładniejsze informacje.

Ponadto Centrum Projektu Produktów i Promocji Handlu Targów Kantońskich (PDC) gościło 13 tematycznych seminariów w chmurze oraz zorganizowało 20 pokazów mody w chmurze, podczas których 33 marki modowe mogły przedstawić swoje najnowsze oferty.

128. edycja targów kantońskich, która odbędzie się w drugiej połowie października, będzie wpisywać się w ideę bardziej zróżnicowanego i połączonego świata, promując wielostronną wymianę gospodarczą i współpracę handlową.

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair