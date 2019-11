Zaozhuang, Shandong: mejorar la calidad del desarrollo centrándose en el cambio en la fuerza impulsora

ZAOZHUANG, China, 27 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- De acuerdo con el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido de Zaozhuang, recientemente se aprobó el lanzamiento en la ciudad de Zaozhuang, provincia de Shandong, de la Comunidad Innovadora y de Empresas Emergentes para Materiales Funcionales Inorgánicos y Fabricación Inteligente de la Provincia de Shandong.

Se trata de una de las primeras cinco comunidades innovadoras y de empresas emergentes de nivel provincial que se construirán en Shandong. El proyecto se propone crear una comunidad innovadora que reúna siete elementos: gobierno, industria, academia, investigación, finanzas, servicios y usuarios. El objetivo es aumentar el valor de mercado de la nueva industria verde de materiales a RMB 100.000 millones en un lapso de tres a cinco años. Es un nuevo gran proyecto de la ciudad de Zaozhuang para mejorar la calidad del desarrollo centrándose en la transición de la vieja fuerza de estímulo a la nueva.

Como ciudad basada en recursos que halló la prosperidad en el carbón, Zaozhuang ha puesto en práctica diversas medidas para continuar el desarrollo hacia el futuro: énfasis en la transformación y la modernización industrial; direccionamiento cuidadoso de la fuerza de estímulo para el desarrollo económico de alta calidad; promoción del desarrollo de las seis industrias privilegiadas (equipamiento de alta gama, productos químicos de alta gama, datos masivos, baterías de litio, fibra óptica y atención de la salud); incentivos diseñados para atraer la inversión comercial e industrial; y búsqueda activa de cooperación con universidades e institutos de investigación. Debido en gran medida a su enfoque en la transición de la vieja a la nueva fuerza de estímulo, la ciudad de Zaozhuang está ahora en el camino correcto hacia el desarrollo de alta calidad.

FUENTE The Publicity Department of the Party Zaozhuang Municipal Committee

