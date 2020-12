Zapee e Love Funk fecham parceria em desafio de Natal

"Os vídeos serão como presentes de Natal que os nossos usuários poderão enviar para amigos, namorados, familiares. É a forma que encontramos de passar uma mensagem positiva em um ano que foi tão difícil para todo mundo", conta Silvia Liu, head de conteúdo do Zapee. "E é fácil fazer isso com o funk consciente da Love Funk. As músicas representam exatamente a mensagem que queremos passar."

Nas primeiras semanas da campanha, vídeos com sucessos como "Só Gratidão" e "Pai Solteiro" tiveram mais de 10 milhões de visualizações. A expectativa é que até o final da campanha, no dia 26 de dezembro, esse número dobre. "Estamos muito felizes com o resultado que tivemos até agora. Gostamos da ideia do Zapee de divulgar a cultura do funk e essa campanha tem tudo a ver com o trabalho dos nossos artistas", conta Gabriel Rodrigues, também conhecido como Madruga Love Funk, que é gerente de marketing da produtora. "Esperamos que este seja apenas o primeiro de muitos projetos juntos. Acredito que o Zapee e a Love Funk têm uma grande missão em comum: usar o poder do funk para espalhar boas mensagens entre os mais jovens."

Quer participar da campanha, espalhar amor e ainda ter a chance de ganhar prêmios? É só baixar o Zapee, abrir o seu perfil e começar a postar hoje mesmo. Não esqueça de usar as hashtags da campanha e as músicas dos artistas da Love Funk nas suas edições. "Estamos muito felizes em poder dar este presente de Natal para os nossos usuários", conclui Silvia. "Não há melhor maneira de agradecer a um público tão leal."

O Zapee está disponível gratuitamente na Google Play e na App Store.

