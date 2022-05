Zaproszenie do udziału w światowym konkursie na kreatywny projekt rewitalizacji elementów urbanistycznych miasta Haikou

Haikou, stolica prowincji Hajnan, to polityczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne centrum prowincji, któremu powierzono niezwykle ważne zadanie zbudowania Portu Wolnego Handlu Hajnan. „Światowy konkurs: kreatywny projekt rewitalizacji elementów urbanistycznych miasta Haikou" będzie okazją do zaproszenia partnerów strategicznych z całego świata, w tym przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych, kolegiów sztuki i rzemiosła, a także pracowni zajmujących się kreatywną działalnością kulturalną oraz projektową do opracowania koncepcji zrewitalizowania elementów urbanistycznych miasta Haikou. Elementy urbanistyczne posłużą za punkt wyjścia do opracowania 6 kreatywnych planów urbanizacji zgodnych z koncepcją „Haikou tętniące życiem, Haikou pełne możliwości" oraz oddających charakterystykę regionu i miasta.