ZBD EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE À RECEVOIR L'APPROBATION DE LA LICENCE MICA DE L'UE

- Cette approbation fait de l'entreprise de fintech un leader de l'innovation et de la conformité en matière de crypto-actifs dans l'UE, ce qui lui permet d'étendre sa plateforme de paiement numérique transformatrice et de pénétrer de nouveaux marchés.

AMSTERDAM, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- ZBD, la société de paiement innovante à l'avant-garde des économies numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue la première entreprise à recevoir l'approbation pour la nouvelle licence de fournisseur de services sur crypto-actifs de l'Union européenne (UE) au titre du règlement MiCA (règlement sur les marchés de crypto-actifs). Cette obtention historique représente une étape majeure à la fois dans la réglementation des crypto-actifs dans l'UE et dans le parcours de ZBD pour construire une plateforme de paiement numérique native sur le réseau Lightning de Bitcoin.

ZBD first to get approved under MiCAR

L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) a approuvé la demande de licence de ZBD dans le cadre du règlement MiCA et délivrera sa licence lorsque le règlement entrera en vigueur le 30 décembre 2024. Le règlement MiCA est un nouveau cadre réglementaire auquel doivent se conformer tous les fournisseurs de services sur crypto-actifs dans l'UE. L'obtention d'une licence au titre du règlement MiCA permet à ZBD d'étendre ses capacités en offrant une large gamme de services, notamment la garde, l'administration et le transfert de crypto-actifs, et surtout l'échange de monnaie fiat en crypto-monnaie et de crypto-monnaie en monnaie fiat. Elle témoigne également d'une adhésion stricte aux normes les plus élevées en matière de conformité et de protection des consommateurs pour les utilisateurs de ZBD dans l'UE.

Alors que de nombreuses entreprises, y compris les plus grandes bourses du monde, ont du mal à se conformer aux exigences strictes du règlement MiCA, l'approche globale et proactive de ZBD en matière de conformité l'a placée en tête de l'innovation dans le domaine des crypto-actifs et lui a permis de mieux servir ses clients dans l'ensemble de l'UE. Le règlement MiCA représente donc une occasion unique pour ZBD, qui entame son expansion sur le marché européen après avoir établi une forte présence aux États-Unis.

« Le fait d'être les premiers à avoir reçu l'approbation de la licence MiCA est un grand pas en avant pour nous », a déclaré Marca Wosoba, directeur de l'exploitation de ZBD. « Nous avons bâti une culture où la conformité est au premier plan de nos activités, et nous la considérons comme un catalyseur de nouvelles fonctionnalités, et non comme un obstacle. Le règlement MiCA a été l'occasion pour nous d'obtenir une licence dans toute l'UE et de faciliter notre expansion dans la région. »

Cette étape s'inscrit dans l'ambition plus large de ZBD, qui consiste à créer une infrastructure de paiement numérique pour les secteurs du jeu et du divertissement. Contrairement aux entreprises de fintech traditionnelles, qui commencent généralement par un modèle fiat-first et ajoutent ensuite des fonctionnalités crypto, ZBD inverse le scénario en s'appuyant sur le réseau Lightning de Bitcoin pour permettre des paiements rapides, peu coûteux et évolutifs à l'échelle mondiale. Cette flexibilité permet à l'entreprise de trouver des produits adaptés au marché des jeux, en répondant à des cas d'utilisation qui ne sont tout simplement pas possibles avec la finance traditionnelle, tels que les paiements instantanés des gains sans minimum - les joueurs peuvent gagner de l'argent en jouant à des jeux et encaisser leurs gains dès qu'ils ont gagné ne serait-ce qu'une fraction de centime.

« Le fait d'avoir déjà construit une entreprise lucrative stable nous donne un excellent point d'entrée pour développer nos activités et progresser vers notre ambition de construire une entreprise de paiements à même de transférer instantanément de l'argent dans n'importe quelle devise », a ajouté M. Wosoba. « Il ne s'agit pas d'être une entreprise de crypto ou de Bitcoin, mais d'être une entreprise de paiement numérique qui utilise le Bitcoin sur le réseau Lightning comme technologie de base dans notre pile technologique interne. »

ZBD a adopté une approche proactive et stratégique en prévision de la nouvelle réglementation, en soumettant sa demande d'enregistrement MiCA à la première occasion. Ses relations étroites avec l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), qui a été la première de l'UE à accepter et traiter les demandes, ont également joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette étape importante.

La licence MiCA permettra à ZBD de lancer des produits de paiement plus complexes basés sur le Bitcoin et de se développer rapidement dans l'UE en 2025. Elle permet également à ZBD de se rapprocher de sa vision ambitieuse de société de paiement numérique transformatrice. Fidèle à sa philosophie qui consiste à se baser d'abord sur les crypto-monnaies puis à ajouter des fonctionnalités fiat complémentaires, l'entreprise est également en passe d'obtenir une licence d'établissement de monnaie électronique (EME), qui complétera la gamme de services que ZBD peut offrir au titre du règlement MiCA, en lui octroyant également une licence pour fournir une large gamme de services de paiement fiat dans l'UE.

À propos de ZBD

ZBD est un leader de l'innovation dans le domaine des paiements, repoussant les limites de la manière dont nous transférons de l'argent sur Internet. Dans le domaine des jeux, ZBD s'est fait un nom en permettant des gains instantanés en argent réel pour des partenaires allant de Square Enix à 1047 Games. Outre les jeux, ZBD permet des cas d'utilisation uniques basés sur les paiements dans le domaine du divertissement interactif et des secteurs adjacents. Qu'il s'agisse de diffuser de l'argent en même temps que de l'audio dans des applications de podcasting comme Fountain, ou de mettre en œuvre un partage instantané des recettes pour chaque impression publicitaire pour des innovateurs de l'adtech comme Slice et AdInMo, ZBD permet à l'argent de circuler en ligne de manière aussi fluide que l'information.

