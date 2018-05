Zcube lance la troisième édition d'Open Accelerator pour Start-Ups dans le domaine du système nerveux central et de l'appareil respiratoire

Zcube, entreprise de recherche du Groupe pharmaceutique Zambon, a lancé la troisième édition du programme international Open Accelerator se concentrant en particulier sur les domaines du SNC et de l'appareil respiratoire avec leurs maladies rares. Cet appel vise les chercheurs, scientifiques et entrepreneurs potentiels. À l'issue du programme d'accélération, ceux-ci auront la chance de recevoir un investissement initial pouvant atteindre 100 000 euros et l'occasion de développer leurs projets en collaboration avec Zambon qui leur offrira gratuitement dans son OpenZone, le campus dédié aux Sciences de la Vie, des espaces de laboratoires et de bureaux.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 30 juin 2018 et il concerne quatre grands secteurs : Systèmes d'administration de médicaments (technologies assurant une fourniture de médicaments plus sélective, précise et spécifique afin de permettre des dosages moins fréquents ou une libération contrôlée de médicaments dans l'organisme) ; Appareils médicaux, marqueurs biologiques et diagnostics (instruments et appareils assurant la sécurité des soins, des traitements, de la réhabilitation, de la prévention et des diagnostics des maladies ; marqueurs biologiques pour améliorer l'identification, le diagnostic et la gestion de maladies) ; Appareils vestimentaires et santé numérique (appareils à porter, plateformes technologiques ou applications offrant de nouvelles solutions pour améliorer le diagnostic, la gestion des patients et le programme d'assistance) ; Mégadonnées (projets se rapportant à l'analyse de données et de solutions améliorant les soins médicaux, perfectionnant la médecine personnalisée, identifiant de nouveaux marqueurs pour un diagnostic précoce et réduisant les coûts de services de santé).

« Open Accelerator se déroule dans OpenZone qui est le campus consacré aux sciences de la vie. Nous l'avons mis en place il y a des années afin de renforcer la façon dont nous concevons la recherche et notre confiance dans le code source ouvert, » a expliqué Elena Zambon, présidente de Zambon. « C'est un écosystème entrepreneurial où la science rencontre l'industrie pour améliorer les thérapies et la qualité de vie des gens. »

Les propositions sont acceptées par l'intermédiaire du site web http://www.openaccelerator.it. Les projets les plus novateurs seront sélectionnés pour participer au programme d'accélération réalisé en partenariat avec Officine Innovazione de Deloitte et avec le soutien de collaborateurs et partenaires : Italian Angels for Biotech, Innogest, Premio Marzotto, Unicredit StartLab et Bird & Bird.

Zcube, entreprise de recherche de Zambon, est la division s'occupant activement d'innovation en prospectant des solutions modernes pour la santé dans le domaine des sciences de la vie, notamment les systèmes d'administration de médicaments, les appareils médicaux, les marqueurs biologiques, le diagnostic, la santé numérique et les solutions de mégadonnées. Consciente de l'importance sans cesse croissante des technologies novatrices et de la numérisation des services de santé - grâce aux activités de Zambon - Zambon complète les offres de la médecine par des solutions de santé moderne afin de fournir aux patients des moyens complets de haute qualité.

Trois unités composent Zcube : ZCare, Open Accelerator et OpenZone.

ZCare met au point des solutions intégrées HI-tech et HI-touch afin de transformer la gestion de la maladie en une expérience de soins attentionnés.

Open Accelerator est un programme international sur la voie rapide et qui consacre à accélérer des projets dans les sciences de la vie, avec une attention particulière sur les maladies respiratoires et celles du système nerveux central (SNC).

OpenZone est le campus des sciences de la vie à la périphérie de Milan et il a été créé par Zambon pour être une partie intégrante de sa philosophie d'innovation ouverte. OpenZone héberge à l'heure actuelle 22 organisations travaillant dans le domaine des sciences de la vie et un plan visionnaire de développement doublera sa capacité d'accueil d'ici 2020.

