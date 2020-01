Zé Ottávio, o cantor que é considerado a nova revelação sertaneja no Brasil

Zé Ottávio já cumpre agenda em todo o Brasil. Suas últimas apresentações foram ao lado da dupla Max & Luan, conhecidos em todo o país com os singles de sucesso: 'Mendigando Amor', 'Castigando', 'Oi Flor' e 'Wisky e Gin'. O cantor também já dividiu palco com as duplas Cleiton & Camargo e Cleber & Cauan.

Com menos de um ano de estrada, o artista já é cotado para fazer parte de uma das maiores produtoras de gestão artística do país. "Estou vivendo umas melhores fases da minha vida. Agradeço ao meu produtor Jonas Paixão, pois ele acredita no meu sonho e tem me ajudado dia após dia nessa minha jornada, elevando a qualidade do meu trabalho. Em 2020 irei realizar grandes projetos, um deles é a gravação do meu primeiro DVD, ao lado de grandes artistas. Com Deus na frente, tudo vai dar certo, pois quero devolver para o público que me apoia, todo carinho e em forma de canção e lógico, nos palcos", afirma o cantor.

Perfil artista: Natural de Araguaína, norte do estado do Tocantins, Zé Ottávio nasceu em 2002. Sua carreira é recente. Começou a cantar profissionalmente em 2018, influenciado pelo pai, o advogado e amante da boa música Paulo Roberto. Desde pequeno, Zé Ottávio participou de rodas de violas, organizadas na residência da família. O espaço era considerado um celeiro de artistas, pois de lá saíram outras duplas sertanejas e cantores em carreiras solo. Por intermédio de um amigo da região Joan Alessandro, um dos sanfoneiros mais requisitados do Tocantins, Zé Ottávio teve a oportunidade de subir ao palco pela primeira vez. " Tenho um grande carinho por toda minha família, ela foi o pilar para chegar onde cheguei. E a oportunidade dada pelo meu amigo Joan Alessandro despertou em mim um único desejo: de nunca mais sair dos palcos e ser reconhecido em todo o Brasil. ", conclui o artista.

Siga o artista no Instagram: @zeottavio

https://instagram.com/zeottavio

