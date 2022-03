ZeeVee étend son engagement en Europe avec la création d'un siège européen en Allemagne

Jan-Arne Rosenstein promu directeur général de ZeeVee Europe

LITTLETON, Massachusetts, et AUGSBURG, Allemagne, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- ZeeVee, Inc., l'un des principaux fabricants de technologie de distribution audiovisuelle (AV), a établi une filiale européenne, ZeeVee Europe GmbH, dont le siège social est à Augsburg, en Allemagne.

La nouvelle entité internationale reflète l'importance croissante des opérations de l'entreprise sur tout le continent.

« ZeeVee soutient ses partenaires européens depuis plus de sept ans, via notre bureau britannique », a déclaré Rob Muddiman, qui dirige les opérations EMEAI. « Avec la forte croissance, le moment est venu pour nous d'ouvrir en Europe centrale. Notre bureau et notre entrepôt allemands nous aideront à poursuivre notre expansion et à offrir le soutien que nos clients attendent. »

Jan-Arne Rosenstein, qui possède plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie AV, a été promu directeur général de ZeeVee Europe.

« Jan a fait preuve d'une énergie et d'une vision incroyables pour mener nos activités dans la région DACH, et nous nous réjouissons à l'idée qu'il joue un rôle encore plus essentiel pour aider à accroître notre participation à l'industrie et à renforcer les partenariats avec les clients dans toute l'Europe », a déclaré Rob Muddiman.

« Contrairement à certains de nos concurrents qui ont dû faire une pause ou se retirer du marché en raison des conditions difficiles causées par la pandémie de COVID-19, notre croissance européenne dans la région DACH et au-delà a toujours été forte. Nous connaissons une très forte demande pour notre gamme de produits AV sur IP, et grâce à notre capacité d'approvisionnement complète, nous continuons à soutenir de manière fiable nos partenaires pour leurs projets essentiels. C'est cette convergence de facteurs qui nous a amenés à formaliser notre structure et à élargir nos capacités et notre engagement envers le marché. »

En tant que fabricant spécialisé dans les produits AVoIP et de streaming, ZeeVee est particulièrement bien placé pour offrir des solutions industrielles qui répondent aux exigences actuelles en matière de distribution vidéo. De plus, grâce à son emplacement en Europe centrale, très accessible par train et à moins d'une heure de route de l'aéroport de Munich, ZeeVee Europe fournira une assistance technique et commerciale, des conseils en intégration de produits et un accès au service après-vente, le tout dans les langues locales des clients. En outre, l'entrepôt voisin de ZeeVee, également en Allemagne, réduira les délais d'expédition et de livraison des produits sur tout le continent.

Pour plus d'informations sur la façon de devenir un partenaire ZeeVee SIGNAL en Europe, ou pour obtenir des informations sur les produits ou une assistance, contactez ZeeVee Europe à l'adresse [email protected].

À propos de ZeeVee

ZeeVee (www.zeevee.com) est un pionnier mondial et un leader dans le développement et le déploiement de systèmes de distribution AV pour les applications industrielles, commerciales, gouvernementales et résidentielles. En tant que seul fabricant capable de fournir du contenu multimédia sur la fibre, CATx et coaxial, ZeeVee a transformé l'industrie de la vidéo numérique avec ses solutions HD et Ultra-HD/4K primées pour le marché professionnel de l'audiovisuel et de l'informatique. La société propose une variété de plateformes de distribution AVoIP et RF innovantes, rentables et faciles à installer. Les technologies et les produits de ZeeVee sont installés dans des milliers d'établissements à travers le monde où il est nécessaire de transporter du contenu audio et vidéo de plusieurs sources vers plusieurs écrans sur de longues distances. ZeeVee est un membre fondateur de la SDVoE Alliance et un partenaire technologique de la Global Presence Alliance.

