ZEISS publie ses résultats semestriels : la technologie de pointe stimule la croissance

Les six premiers mois de l'exercice 2017/18 (clos le 31 mars 2018) ont été couronnés de succès pour le groupe ZEISS, qui a vu son chiffre d'affaires progresser de 9 % au cours de cette période pour atteindre 2,773 milliards d'euros (2,550 milliards d'euros au 1er semestre 2016/17), et de 13 % après ajustements pour les effets de change. À hauteur de 380 millions d'euros, le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) est élevé malgré des effets de change nettement négatifs par rapport à l'exercice précédent (384 millions d'euros). Les commandes reçues ont atteint la somme de 2,839 milliards d'euros (2,743 milliards d'euros au 1er semestre 2016/17).

« Nos activités dans les secteurs technologiques de pointe, en particulier la fabrication de semi-conducteurs, la métrologie industrielle et la technologie médicale, favorisent notre croissance et contribuent à faire progresser le groupe ZEISS », a déclaré le professeur Michael Kaschke, PDG de ZEISS. « Nous profitons une fois de plus d'un portefeuille équilibré et tourné vers l'avenir ainsi que d'une large présence mondiale. »

ZEISS génère environ 90 % de ses activités en dehors de l'Allemagne. Cette évolution positive est notamment portée par les économies en développement dynamiques de la région APAC.

ZEISS a augmenté ses dépenses liées à la recherche et au développement d'environ 20 % pour atteindre 298 millions d'euros (247 millions d'euros au 1er semestre 2016/17).

Plus d'informations sur http://www.zeiss.com/pressconference.

À propos de ZEISS

ZEISS est un chef de file technologique international dans les domaines de l'optique et de l'opto-électronique. Le groupe ZEISS met au point, produit et distribue des équipements de mesure, des microscopes, des technologies médicales, des lentilles optiques, des objectifs pour appareils photo et caméras, des jumelles et du matériel de fabrication de semi-conducteurs. Présent dans plus de 40 pays, le groupe ZEISS possède plus de 30 sites de production et plus de 50 points de vente et de service après-vente, ainsi que quelque 25 centres de recherche et développement dans le monde. Au cours de l'exercice 2016/17, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards d'euros et a employé près de 27 000 personnes. Créée en 1846 à Jena, la société est basée à Oberkochen, en Allemagne.



