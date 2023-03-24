Zendure представляет первую систему накопления солнечной энергии для балконов

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Zendure USA Inc.

Mar 24, 2023, 02:49 ET

БЕРЛИН, 24 марта 2023 г. /PRNewswire/ – Zendure, один из самых быстрорастущих энергетических стартапов Кремниевой долины США, Китая и Японии, представляет SolarFlow — первую легко подключаемую систему накопления солнечной энергии для балконов. Система SolarFlow, состоящая из фотоэлектрического концентратора и до четырех батарей, совместима с обычными солнечными панелями, устанавливаемыми на балконах, что дает жителям квартир возможность накапливать ценную солнечную энергию в течение дня и использовать ее ночью. Ее емкости до 3840 Вт·ч достаточно для обеспечения ночным электропитанием семьи из четырех человек со всеми важными устройствами и электроприборами.

Высокие цены на энергию ложатся на многих тяжелым финансовым бременем, и призыв к экологической устойчивости в повседневной жизни становится все громче, поэтому все больше и больше людей обращаются к возобновляемым источникам энергии и инвестируют в собственные фотоэлектрические системы для самостоятельного производства электроэнергии. Правительство Германии также признает необходимость поддержки солнечной энергетики и недавно сделало более доступным приобретение солнечных систем и связанных с ними систем хранения электроэнергии и инверторов, освободив его от налогов и сэкономив потребителям 19%.

Накопители солнечной энергии для балконов — независимое от производителя, удобное и экономичное хранение энергии 

SolarFlow — это система накопления энергии для людей, заботящихся об энергии и затратах. Накопитель может быть приобретен в комплекте с солнечной панелью и микроинвертором от Zendure. Благодаря совместимости с существующими балконными солнечными панелями, представленными на рынке, он также может использоваться независимо от производителя. Таким образом, потребители, уже имеющие балконные солнечные панели и микроинвертор, могут легко подключать SolarFlow к существующему оборудованию с разъемом MC4. Фотоэлектрический концентратор системы SolarFlow характеризуется выходной мощностью 800 Вт, а также интеллектуальной системой управления батареями, позволяющей хранить избыточную энергию в литий-железо-фосфатных (LFP) батареях. SolarFlow предотвращает потери вырабатываемой энергии и облегчает доступ к ней в ночное время. Это может сэкономить потребителям до 32% годовых расходов на электроэнергию.

Ключевые особенности

  • Совместимость с балконными солнечными панелями и микроинверторами, представленными на рынке
  • Емкость накопителя 960 Вт·ч с одной батареей и 3840 Вт·ч с четырьмя батареями
  • Фотоэлектрический концентратор с выходной мощностью 800 Вт
  • Подключение к солнечной панели и микроинвертору с помощью разъема MC4
  • Максимальная выходная мощность за счет двойного отслеживания точки максимальной мощности (800 Вт на входе/1200 Вт на выходе)
  • Управление Smart AIoT через приложение

Более подробная информация представлена на официальном сайте компании Zendure.

Информация о компании Zendure

Zendure — один из самых быстрорастущих стартапов в сфере энергетики, работающих в технологических центрах Кремниевой долины в США и регионе Большого залива в китайской Кремниевой долине. Целью Zendure является обеспечение доступности энергии в любом месте и в любое время, а также демократизация новейших энергетических технологий. Это обеспечит экологичный и экономичный образ жизни как при подключении к электросетям, так и в автономном режиме. С 2013 года удостоенный множества наград ассортимент надежных, универсальных и передовых устройств для хранения энергии в домашних условиях, портативных электростанций и аккумуляторных батарей производства компании Zendure помогает повысить качество жизни людей по всему миру — как дома, так и на работе.

https://www.facebook.com/groups/167439306092447

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

SOURCE Zendure USA Inc.

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