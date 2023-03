Zendure wprowadza na rynek pierwszy system magazynowania energii słonecznej montowany na balkonach

BERLIN, 20 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Zendure - Jedna z najszybciej rozwijających się firm z branży technologii energetycznych z siedzibą w Dolinie Krzemowej w USA, Chinach i Japonii - wprowadza na rynek SolarFlow, pierwszy system magazynowania energii słonecznej typu plug-and-play do montażu na balkonach. SolarFlow, składający się z koncentratora fotowoltaicznego i maksymalnie czterech akumulatorów, jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi balkonowymi panelami słonecznymi, dając użytkownikom mieszkań i apartamentów możliwość magazynowania wartościowej energii słonecznej w ciągu dnia i wykorzystywania jej w nocy. Pojemność do 3 840 Wh wystarcza na nocne zasilanie czteroosobowej rodziny i wszystkich najważniejszych urządzeń.

Rosnące ceny energii są dla wielu osób obciążeniem finansowym, a wezwanie do zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym staje się jeszcze wyraźniej słyszalne. W związku z tym coraz więcej osób zwraca się ku odnawialnym źródłom energii i inwestuje we własne systemy fotowoltaiczne (PV), aby samodzielnie produkować energię elektryczną. Rząd niemiecki również dostrzega potrzebę wspierania rozwoju energetyki słonecznej i od pewnego czasu zwiększa przystępność cenową zakupu systemów solarnych i związanych z nimi systemów magazynowania energii elektrycznej oraz falowników poprzez ich zwolnienie z podatku i umożliwienie konsumentom zaoszczędzenia 19 procent kwoty.

Magazyny energii słonecznej montowane na balkonach - niezależne od producenta, przyjazne dla użytkownika i ekonomiczne

SolarFlow to system magazynowania dla osób dbających o energię i koszty. Instalację można nabyć jako kompletny pakiet z panelem słonecznym i mikrofalownikiem od firmy Zendure. Dzięki kompatybilności z istniejącymi na rynku balkonowymi panelami słonecznymi można go również stosować niezależnie od producenta. Konsumenci, którzy posiadają już panele słoneczne na balkonie i mikrofalownik, mogą w ten sposób łatwo podłączyć SolarFlow do istniejących urządzeń za pomocą złącza MC4. Koncentrator fotowoltaiczny SolarFlow jest wyposażony w moc 800 W, jak również w inteligentny system zarządzania bateriami, który magazynuje nadmiar energii w powiązanych z nim akumulatorach LFP. SolarFlow zapobiega stratom wytworzonej energii i sprawia, że jest ona swobodnie dostępna w nocy. Dzięki temu konsumenci mogą zaoszczędzić do 32% na rocznych kosztach energii.

Najważniejsze właściwości

- Kompatybilność z dostępnymi na rynku kolektorami słonecznymi i mikrofalownikami balkonowymi

- Pojemność magazynowa 960 Wh z jednym akumulatorem i 3 840 Wh z czterema akumulatorami

- Koncentrator fotowoltaiczny o mocy 800 W

- Połączenie z panelem słonecznym i mikrofalownikiem za pomocą złącza MC4

- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki podwójnemu śledzeniu punktu maksymalnej mocy (800 W na wejściu/1200 W na wyjściu)

- Inteligentne sterowanie AIoT za pomocą aplikacji

Więcej informacji można znaleźć również na oficjalnej stronie internetowej Zendure

Zendure

Spółka Zendure jest jednym z najszybciej rozwijających się startupów z sektora technologii energetycznych z siedzibą w centrach technologicznych Doliny Krzemowej w USA i Wielkiego Obszaru Zatoki w chińskiej Dolinie Krzemowej. Celem Zendure jest udostępnienie energii w każdym miejscu i czasie oraz demokratyzacja najnowszych technologii energetycznych. W ten sposób, niezależnie od tego, czy będzie to energia z sieci, czy z poza niej, będzie to czyste i niedrogie rozwiązanie. Od 2013 roku, dzięki wielokrotnie nagradzanemu portfolio solidnych, wszechstronnych i wiodących w branży rozwiązań internetu rzeczy do przechowywania energii w domu, mobilnych elektrowni i rozwiązań akumulatorowych, Zendure pomaga poprawić standard życia ludzi na całym świecie w domu, w pracy oraz podczas zabawy.

SOURCE Zendure USA Inc.