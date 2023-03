Zendure anuncia patrocínio da BOÉ Motorsports.

PORTIMÃO, Portugal, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Zendure, uma das start-ups de tecnologia energética de crescimento mais rápido no mundo, anunciou que será a patrocinadora principal da equipe de MotoGP™ BOÉ Motorsports durante o Campeonato Mundial de Moto3 de 2023.

Essa parceria marca o início de uma colaboração de longo prazo entre a Zendure e a BOÉ Motorsports, com o objetivo de ser "a primeira a colocar o pé no acelerador e a última nos freios", tanto para fãs apaixonados quanto para aquelas pessoas que estão sempre em movimento.

A BOÉ Motorsports tem sido uma das melhores equipes do Campeonato Mundial de Moto3 nos testes de pré-temporada. Durante a corrida, a Zendure apoiará os pilotos David Muñoz e Ana Carrasco, que concluíram os testes oficiais de pré-temporada em Portimão com resultados impressionantes. De acordo com José Ángel Gutiérrez Boé, diretor executivo da BOÉ, "a Zendure tem a reputação de fabricar produtos de alta qualidade que resistem a qualquer desafio. Agradecemos sua confiança e apoio. Estamos entusiasmados em trabalhar em estreita colaboração com eles ao longo da temporada".

A missão da Zendure é atender às necessidades de energia independente das comunidades por meio da SuperBase V, uma usina energética portátil, e do SolarFlow, um gerador solar projetado para varandas. A SuperBase V é a primeira usina energética portátil com baterias de estado semissólido que consegue fornecer energia confiável, segura e limpa para todas as situações, desde RV e aplicações fora da rede até o carregamento de veículos elétricos, o suprimento de energia para casas inteiras e reservas de emergência.

"Compartilhamos a paixão de Muñoz e Carrasco pelo desempenho e pela excelência. A Zendure fornece soluções de armazenamento inovadoras para tornar a energia disponível e acessível quando e onde nossos consumidores mais precisam", disse Jolene Shang, diretora de marketing da Zendure.

O Campeonato Mundial de Moto3 está prestes a começar. A primeira corrida do campeonato será realizada neste fim de semana (24-26 de março) no circuito de Portimão.

Para obter mais informações sobre a Zendure e sua linha de sistemas de armazenamento de energia limpa, acesse www.Zendure.com.

Sobre a Zendure

Sediada nos centros de tecnologia do Vale do Silício (EUA), da Área da Grande Baía (China) e do Japão, a Zendure é uma das start-ups energéticas de crescimento mais rápido no mundo. O objetivo da Zendure é tornar a energia acessível quando e onde você mais precisa. Nossa missão é democratizar a mais recente tecnologia de bateria para fornecer eletricidade limpa e acessível por meio de dispositivos e serviços adequados para a vida na rede e fora da rede. Isso alimentará diferentes estilos de vida, de forma sustentável e econômica, tanto na rede quanto fora da rede. As inovadoras soluções de armazenamento de energia doméstica para IoT da Zendure ajudam a melhorar a vida das pessoas desde 2013, seja em casa, no trabalho ou em contextos lúdicos.

