Zendure lance le combo SuperBase V et Hub 2000 pour un avenir durable

DÜSSELDORF, Allemagne, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, une start-up EnergyTech en plein essor, lance un nouveau combo, le Hub 2000 et la SuperBase V. Ce système de stockage plug-and-play, sur et hors réseau, composé du Hub 2000, de la SuperBase V4600, d'un micro-onduleur et de panneaux solaires de 840 W, offre une énergie propre et économique pour les aventures et les besoins domestiques, promouvant ainsi un mode de vie plus durable.

Une solution d'énergie solaire polyvalente pour une utilisation en réseau et hors réseau

Le Hub 2000 et la solution de stockage SuperBase V permettent une utilisation en réseau et hors réseau avec un système de stockage de 6,4/4,6 kWh qui prend en charge des systèmes solaires jusqu'à 6 400 W. Avec des MPPT doubles et simples et une compatibilité avec 99 % des micro-onduleurs, le système se distingue comme une solution hautement efficace et polyvalente.

Pendant la journée, Hub 2000 canalise l'énergie solaire, la convertissant en courant alternatif par le biais d'un micro-onduleur pour faire fonctionner les appareils domestiques. La nuit, SuperBase V prend le relais, utilisant l'énergie excédentaire stockée pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils ménagers, qu'ils soient de forte ou de faible puissance. Le Hub 2000 peut exploiter jusqu'à 1 800 W d'énergie solaire, tandis que la SuperBase V peut utiliser jusqu'à 3 000 W. La puissance du micro-onduleur peut être réglée entre 0 et 1 200 W, ce qui offre une plus grande flexibilité.

SuperBase V garantit une alimentation électrique ininterrompue, permettant aux réfrigérateurs, routeurs WiFi et autres appareils essentiels de rester alimentés en cas de panne de courant ou lorsqu'ils sont utilisés en dehors du réseau électrique domestique, par exemple lors d'activités de plein air ou de voyages.

Le système, compatible avec les systèmes photovoltaïques jusqu'à 6 400 W (2 400 W pour Hub 2000 et 4 000 W pour SuperBase V), maximise le rendement énergétique grâce à un triple MPPT qui optimise la conversion de l'énergie solaire. Soutenu par les accessoires Shelly, le contrôle intelligent de la puissance du Hub 2000 permet un ajustement rapide de la puissance de sortie pour correspondre à la consommation et minimiser l'alimentation du réseau.

Prix et disponibilité

Hub 2000 + SuperBase V4600 + câble : 2 520,00 euros (Allemagne)

Hub 2000 + SuperBase V4600 + micro-onduleur + 4 panneaux solaires 210 W + câble : 2 939,00 euros (Allemagne)

Hub 2000 + SuperBase V4600 + câble : 2 999,00 euros (Union européenne)

Hub 2000 + SuperBase V4600 + micro-onduleur + 4 panneaux solaires 210 W + câble : 3 498,00 euros (Union européenne)

Les offres groupées sont maintenant disponibles, pour plus d'informations, rendez-vous sur :

https://zendure.de/products/hub2000-sbv

https://eu.zendure.com/products/hub2000-sbv

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies énergétiques.

CONTACT : Chris Patrick, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414614/image_5017297_22745259.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284377/image_5017297_45325556_Logo.jpg