Zendure lance le nouveau système de stockage d'énergie d'entrée de gamme à intelligence artificielle SolarFlow 800 Plus

Efficacité intelligente et abordable pour les centrales solaires de balcon, pilotée par ZENKI HEMS pour une gestion énergétique intelligente

PARIS, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, un innovateur de premier plan dans les solutions d'énergie solaire, élargit son écosystème SolarFlow avec le lancement du SolarFlow 800 Plus. Ce système de stockage d'énergie pour balcon à intelligence artificielle allie prix abordable et intelligence avancée, établissant une nouvelle référence pour les solutions d'entrée de gamme et rendant l'indépendance énergétique intelligente plus accessible aux foyers à travers l'Europe.

SolarFlow 800 Plus – Efficace, flexible et convivial

image

Le nouveau SolarFlow 800 Plus de Zendure a été conçu à la fois pour les utilisateurs technophiles qui recherchent un meilleur rendement et un retour sur investissement plus élevé de leurs systèmes solaires plug-and-play, et pour les novices en stockage d'énergie de balcon qui font leurs premiers pas vers une vie durable et intelligente. Idéal pour les foyers équipés de modules solaires haute capacité (2000 W+), il privilégie une installation facile tout en offrant des performances supérieures.

Alimenté par un système de batteries LiFePO₄ 48 V, le SolarFlow 800 Plus réduit les pertes d'énergie de 25 %. Sa conception modulaire permet une extension flexible jusqu'à 11,52 kWh grâce à l'ajout de cinq batteries supplémentaires AB2000X ou AB2000L. Une protection intelligente contre la décharge excessive préserve la santé de la batterie même en hiver : le système puise automatiquement sur le réseau lorsque la production photovoltaïque reste inférieure à 5 %, afin de maintenir le niveau de charge défini par l'utilisateur et d'éviter les décharges profondes.

Conçu pour durer, le système bénéficie d'un boîtier certifié IP65 et fonctionne de manière fiable dans une plage de température étendue de –20 °C à +55 °C. Les deux MPPT de 750 W maximisent la récolte d'énergie même en conditions de faible luminosité, tandis que le démarrage basse tension à 14 V augmente la production en faible éclairage de 10 à 20 %.

Principales caractéristiques en un clin d'œil :

Capacité de base de 1 920 Wh, extensible jusqu'à 11,52 kWh avec cinq batteries AB2000X/L

Deux MPPT de 750 W

Entrée/sortie AC sur réseau de 800 W

Système de batteries LiFePO₄ 48 V & démarrage basse tension à 14 V

Temps de réponse électrique < 3 s avec contrôle de précision de 1 W au-dessus de 30 W de charge

Module BMS indépendant

Boîtier IP65, fonctionnement de –20 °C à +55 °C

HEMS – Gestion intelligente de l'énergie pour des économies maximales

Comme les modèles SolarFlow 800 Pro et SolarFlow 2400 AC, le nouveau SolarFlow 800 Plus intègre le système de gestion énergétique domestique (HEMS) à intelligence artificielle de Zendure. Piloté par le cœur ZENKI AI, HEMS permet une utilisation plus intelligente de l'énergie grâce à une planification précise, des analyses de consommation en temps réel et l'intégration des tarifs dynamiques de plus de 700 fournisseurs d'électricité européens. Il prévoit, gère et optimise les flux d'énergie pour réduire les coûts, simplifier la gestion énergétique et maximiser l'utilisation de l'énergie verte. Le système prend en charge plusieurs options de compteurs intelligents, notamment le Shelly Pro 3EM, l'Everhome Ecotracker et le Zendure Smart Meter 3CT.

Disponibilité

Le SolarFlow 800 Plus sera disponible en précommande à partir du 21 novembre. Plus d'informations sur le site web de Zendure.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des technologies énergétiques, basée dans les centres technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, de la région de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers en faisant progresser les dernières technologies énergétiques. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcons SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

Contact:

Chris Patrick, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5634714/image_5017297_40348172_Logo.jpg