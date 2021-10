Zenon Network kündigt Alphanet Big Bang an - die Einführung eines neuen Standards für dezentrale Netzwerke mit einzigartiger Dual Coin Architektur

Technologie und Innovation:

Mit einer radikal neuen DLT, die PoW und PoS kombiniert, führten sie Folgendes ein:

Eine noch nie dagewesene duale Ledger-Architektur (Meta-DAG + Block-Lattice)

Drei Arten von Knotenpunkten (Pillars, Sentinels, Sentries)

PoW-Links mit potenzieller Bitcoin-Interoperabilität

Grundlage für massenhaft skalierbare zApps, die durch intelligente Verträge gesteuert werden

ZTS ermöglicht es jedem, Token ohne eine einzige Zeile Code zu erstellen

Syrius-Geldbörse, die das Benutzererlebnis mit einem hochmodernen Design neu definiert

Anti-Spam-Mechanismus durch Plasma, der gefühllose Transaktionen ermöglicht

Finanzierung des Projekts:

Zenon Network ist eine Gemeinschaftsinitiative, die in der Baisse des Jahres 2018 gestartet wurde.

Es ist sowohl selten als auch beeindruckend, dass es keinen Münzverkauf oder ICO gab, sondern ein Angebot, BTC zu sperren, um ZNN zu generieren und so einen Wert zu schaffen, indem BTC als Sicherheit verwendet werden, anstatt ein Token aus dem Nichts zu schaffen und einen stabilen sozialen Konsens zu etablieren. Außerdem wurden die gesperrten Mittel zurückerstattet, was zu einem enormen Vertrauen in der Gemeinschaft führte.

Münzökonomie und Partizipation

NoM führt auch einen Zwei-Münzen-Ansatz mit ZNN und QSR als primäre Vermögenswerte ein, wobei jeder seinen Zweck erfüllt. ZNN wird als Sicherheit für den Netzwerkkonsens verwendet, um die Gültigkeit von Transaktionen und die Aufzeichnung der On-Chain-Daten zu gewährleisten, QSR wird als Sicherheit für Knoten (Pillars und Sentinels) und zur Erzeugung von Plasma verwendet, um einen höheren Durchsatz zu erreichen.

Es gibt drei Möglichkeiten, sich als Infrastrukturanbieter an dem Netz zu beteiligen:

Durch den Betrieb eines Pillar-Knotens (15.000 ZNN) - bis zu 80 % APY Durch den Betrieb eines Sentinel-Knotens (5.000 ZNN) - bis zu 60 % APY Durch Delegieren oder Einsetzen von ZNN (1 ZNN oder mehr) - bis zu 24 % APY

Zenon Pre-Alphanet Veranstaltungen

Da der Zenon Alphanet Big Bang nur noch wenige Wochen entfernt ist, gibt es mehrere Veranstaltungen für alle, die ein früher Pionier dieser revolutionären Technologie sein wollen, die das Blockchain-Trilemma löst.

Public Incentivized Testnet (PIT) - stellt eine Release Candidate Version des Alphanet dar. Die Nutzer haben die Möglichkeit, Plasma-Punkte ($PP) zu erwerben, ein neues und einzigartiges ZTS-Token, das nur während des Incentivierungszeitraums verfügbar ist und beim Start von Alphanet in QSR umgewandelt wird.

wZNN Liquiditätsprogramm - Durch die Bereitstellung von Liquidität für das Paar wZNN (wrapped ZNN) - wBNB PancakeSwap verdienen die LPs (Liquiditätsanbieter) Handelsgebühren aus dem Pool und $PP.

WarpDrive - ist ein mit 100.000.000 $PP dotierter Hackathon, der als Initialzündung für den Alphanet Accelerator dient.

