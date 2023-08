ZENTIVA PRÉSENTE DE SOLIDES PROGRÈS EN MATIÈRE D'ESG DANS SON RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022

PRAGUE, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Zentiva est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de médicaments abordables et de haute qualité pour plus de 100 millions de personnes en Europe et ailleurs. Le développement durable étant intégré dans sa stratégie d'entreprise, la société a atteint ses objectifs en la matière pour 2022 et a mis en œuvre des actions pour 3 piliers : l'humain, nos partenaires et notre planète.

Zentiva publishes 2022 Sustainability Report

Steffen Saltofte, PDG de Zentiva : « Zentiva continue d'apporter une contribution significative à la santé publique en Europe. Nous sommes conscients de notre responsabilité à l'égard des personnes, de nos partenaires et de notre planète. Nos critères ESG (Environnement, Société, Gouvernance) nous aident à avancer et à réaliser nos ambitions. Des progrès encourageants ont été réalisés en 2022 grâce à l'engagement de nos collaborateurs, et à la coopération et au dialogue constructif avec nos partenaires et parties prenantes. »

L'HUMAIN : Nous avons continué à renforcer l'approche de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Nous avons signé la Charte de la diversité en République tchèque, rejoignant ainsi la Roumanie et la Slovaquie en tant que membres dans leurs pays respectifs. À la fin de l'année 2022, Zentiva était un modèle de diversité avec un équilibre entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de l'organisation. Nous allons aussi au-delà du thème du genre pour alimenter notre créativité et notre innovation en réunissant des équipes avec des origines culturelles, nationales et éducatives différentes, des expériences de vie différentes ou des compétences différentes. Avec notre programme #WeHelpOthers, notre équipe s'est engagée dans 100 activités de bénévolat et projets de soutien à la communauté.

NOS PARTENAIRES : Zentiva a adhéré au Pacte mondial des Nations unies sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Les 10 principes et les 17 objectifs de développement durable ont été intégrés à la démarche. L'année a été marquée par le renforcement de notre gouvernance, à partir d'une analyse actualisée des risques et de la matérialité, d'un meilleur partage des bonnes pratiques et d'une plus forte collaboration entre les différentes équipes. Cela nous a permis d'aller plus loin dans le programme d'approvisionnement responsable, dans le cadre duquel nous avons passé en revue 80 % des fournisseurs les plus importants et discuté activement de nos activités communes pour un avenir durable.

NOTRE PLANÈTE : Nous avons concrétisé notre stratégie climatique en actions et apporté des améliorations significatives en matière de réduction des émissions de carbone, d'efficacité énergétique/hydrique et de gestion plus efficace des déchets. Nous avons également poursuivi notre programme de reforestation en plantant 100 000 arbres supplémentaires. Les sites de production européens de Zentiva sont alimentés à par des énergies 100 % renouvelables et nous continuons à investir pour optimiser l'utilisation de panneaux solaires sur tous nos sites. Nous poursuivons notre feuille de route de neutralité carbone qui vise la neutralité pour les émissions des scopes 1 et 2 à l'horizon 2030.

Ines Windisch, responsable des ressources humaines, de la communication et du développement durable : « Ce n'est pas pour rien que le "e" de Zentiva est vert. Nous avons une histoire de plus de 500 ans au cours de laquelle Zentiva a permis à des personnes et à des communautés de bénéficier de meilleurs soins. Nous voulons garantir cela aux générations futures, afin qu'elles puissent profiter de la vie autant que nous. Et nous savons que nous devons agir dès aujourd'hui pour un avenir durable. »

Le rapport de développement durable 2022 de Zentiva divulgue les sujets non financiers en se référant aux normes GRI et présente pour la première fois une analyse vérifiée de l'empreinte carbone pour les émissions du scope 3. L'entreprise présente des perspectives ambitieuses pour 2023, montrant son engagement total à progresser dans tous les domaines des critères ESG.

Découvrez la stratégie et les objectifs de Zentiva en matière de développement durable et les actions mises en œuvre ici.

À propos de Zentiva

Zentiva est un producteur de médicaments abordables et de grande qualité au service des patients en Europe et ailleurs. Misant sur une équipe dévouée de plus de 4 800 personnes et un réseau de sites de production, y compris des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva s'efforce d'être le chef de file des médicaments de marque et médicaments génériques en Europe afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de la population en matière de soins.

Plus que jamais, les gens ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments et à des soins de grande qualité et abordables. Nous travaillons en partenariat avec les médecins, les pharmaciens, les grossistes, les organismes de réglementation et les gouvernements pour offrir les solutions quotidiennes dont nous avons tous besoin.

