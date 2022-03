Zepp Health publie son Livre blanc international sur le sommeil 2021

Mener un mode de vie actif pour un meilleur sommeil, moins de stress et une gestion globale de la santé

CUPERTINO, Californie, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Zepp Health, une société leader dans le domaine des vêtements et accessoires intelligents, a récemment publié son Livre blanc international sur le sommeil de 2021. Grâce aux données recueillies par les vêtements et accessoires intelligents Amazfit et Zepp, le rapport contient des résultats clés liés à la qualité et à la durée du sommeil de plus de 26 millions d'utilisateurs dans le monde, afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre la corrélation entre état de santé et conditions de sommeil. Les données recueillies ont été traitées au moyen de techniques de masquage des données pour garantir la confidentialité des informations personnelles.

Principales conclusions :

La durée moyenne du sommeil dans le monde a diminué par rapport à 2020.

Les utilisateurs en Belgique avaient la plus longue durée de sommeil, avec 7 heures et demi.

Les modes de vie actifs améliorent la qualité du sommeil.

Le corps est susceptible de maintenir de meilleures performances avec une moyenne de 7 à 8 heures de sommeil.

Environ 16,3 % de la population mondiale échantillonnée fait une sieste quotidienne.

Selon des recherches menées par la Harvard School of Public Health , une bonne nuit de sommeil est la clé pour maintenir une bonne santé. Les personnes qui dorment trop peu sont exposées à un risque plus élevé d'obésité et de maladies cardiovasculaires que celles qui peuvent dormir en moyenne huit heures par nuit. Le Livre blanc international sur le sommeil 2021 de Zepp Health examine des données clés, notamment la durée du sommeil, l'IMC, la fréquence cardiaque au repos (FCR) et le nombre de pas quotidiens, afin de fournir aux utilisateurs un aperçu complet de l'état de leur sommeil pour une meilleure gestion de la santé.

En moyenne, les utilisateurs à l'échelle mondiale ont déclaré avoir dormi moins de 7 heures pendant 59 jours en 2021.

La durée moyenne du sommeil à l'échelle mondiale a diminué par rapport à 2020, se situant à 7 heures et 9 minutes en 2021, les femmes dormant relativement plus longtemps que leurs homologues masculins. Au niveau mondial, les utilisateurs belges ont obtenu la plus longue durée moyenne de sommeil avec 7 heures et demi par nuit, suivis par l'Irlande et les Pays-Bas. En comparaison, ce sont les utilisateurs indonésiens qui ont le moins dormi, avec une durée moyenne de 6 heures et 36 minutes, suivis du Japon et de la Malaisie.

La privation de sommeil se réfère à dormir moins que la quantité nécessaire pour que le corps puisse maintenir des performances moyennes. Les recherches indiquent que les adultes ont besoin d'au moins sept heures de sommeil par nuit, tandis que les enfants et les adolescents ont besoin d'une durée de sommeil encore plus longue, allant de huit à dix heures. On a même constaté qu'un manque important de sommeil pouvait entraîner des problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et des troubles de la santé mentale.

De nouvelles conclusions publiées dans le Journal of Sleep Research suggèrent que les préoccupations entourant la pandémie de COVID-19 ont contribué de façon importante à l'insomnie et au manque de sommeil. En 2021, le manque de sommeil était en hausse à l'échelle mondiale. Les utilisateurs adultes dans le monde entier ont signalé une privation de sommeil de près de 60 jours en moyenne tout au long de l'année 2021, les hommes signalant un nombre relativement plus élevé par rapport aux femmes.

Les modes de vie actifs améliorent le sommeil, réduisent la fréquence cardiaque au repos et améliorent l'IMC

Le rapport annuel de Zepp Health montre que les utilisateurs qui marchent entre 12 000 et 20 000 pas par jour maintiennent une qualité de sommeil plus élevée et un rythme cardiaque au repos plus sain d'environ 62. Les exercices aérobiques modérés sont bénéfiques aux personnes souffrant d'insomnie. Par conséquent, il est recommandé aux utilisateurs de faire de l'exercice régulièrement et de maintenir un mode de vie actif pour améliorer la qualité du sommeil et en prolonger la durée.

Le rapport souligne également qu'un sommeil suffisant peut avoir une incidence positive sur les performances physiques globales et la qualité du sommeil, et réduire le stress mental. L'IMC est une méthode de mesure simple et peu coûteuse pour déterminer l'état de santé d'une personne. Le rapport annuel de Zepp Health montre qu'avec sept à huit heures de sommeil, le corps est plus susceptible de maintenir un IMC plus sain, ainsi qu'un meilleur score de sommeil.

Les utilisateurs au Vietnam, en Chine et en Espagne préfèrent se détendre avec une sieste

Harvard's Health Publishing suggère que la sieste peut améliorer les performances cognitives en restaurant le corps et le cerveau. En 2021, 16,3 % de la population mondiale échantillonnée a fait des siestes quotidiennes, avec une moyenne de 51 minutes de sieste par habitant. Globalement, 33,8 % des utilisateurs au Vietnam ont réussi à faire une sieste pendant la journée, suivis par 31,4 % des utilisateurs en Chine et 25,5 % des utilisateurs en Espagne. En Espagne, la sieste fait désormais partie de la routine quotidienne, et il est prouvé qu'elle contribue à réduire le risque de mortalité dû aux maladies cardiaques. Même avec suffisamment de sommeil la nuit, il est toujours recommandé de faire une sieste de temps en temps pour de meilleures performances physiques tout au long de la journée.

La vision de Zepp Health est de créer des produits intelligents qui favorisent un mode de vie sain. Le système avancé de surveillance du sommeil de la société suit avec précision les stades du sommeil des utilisateurs et examine la qualité de leur respiration. Grâce à une combinaison d'évaluations complètes de la santé, les appareils intelligents de Zepp Health offrent à la fois un aperçu complet de la qualité du sommeil des utilisateurs et des suggestions détaillées pour améliorer leurs habitudes de sommeil. Pour la version complète du rapport, veuillez consulter le site https://api.huami.com/t/SleepWhitePaperEN .

À propos de Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP)

Zepp Health, un leader mondial des technologies de santé et des vêtements intelligents, permet aux utilisateurs de vivre une vie plus saine en optimisant leurs parcours de remise en forme et de bien-être grâce à ses marques grand public, Amazfit et Zepp.

Grâce à sa propre Zepp Health Digital Health Management Platform, qui comprend le système d'exploitation Zepp, les puces d'IA, les capteurs biométriques et les algorithmes de données, Zepp Health offre des conseils et des conseils pratiques en cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

L'entreprise a également appliqué son expertise en intelligence artificielle aux technologies émergentes d'imagerie médicale industrielle et offre des capacités de mégadonnées et d'analyse pour soutenir les fournisseurs de services médicaux et de diagnostic.

À ce jour, Zepp Health a expédié plus de 200 millions d'unités et ses produits sont disponibles dans plus de 90 pays. Fondée en 2013 sous le nom de Huami Corp., l'entreprise est devenue Zepp Health en février 2021. Zepp Health compte 1 300 membres, avec des bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet www.zepphealth.com

SOURCE Zepp Health