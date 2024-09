Zerova Technologies dévoile ses solutions de recharge de nouvelle génération et noue des partenariats clés au salon ICNC 24 à Berlin

BERLIN, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La filiale de Phihong Technology, Zerova Technologies, étend activement sa présence sur les marchés étrangers et présentera ses technologies et solutions de charge innovantes à l'ICNC 24 (Intercharge Network Conference 24) à Berlin les 2 et 3 septembre, alors que la société continue à renforcer son ancrage sur le marché européen. L'ICNC 24 est l'un des événements les plus prestigieux du secteur de la recharge des véhicules électriques (VE). Il réunit des acteurs clés, des leaders d'opinion et des innovateurs du monde entier pour discuter de l'avenir de l'infrastructure de recharge.

Augmentation de la demande d'infrastructures de recharge en Europe : Zerova propose des solutions de pointe

Selon les données du cabinet d'études de marché Bloomberg, l'UE devrait ajouter 200 000 bornes de recharge publiques par an au cours des deux prochaines années, afin d'atteindre l'objectif politique d'un million de bornes d'ici à 2025. En réponse à la stratégie européenne d'électrification des véhicules lourds, Zerova présentera son produit le plus impressionnant de l'année à ICNC 24, le DQ480 : le summum de la charge rapide.

Le DQ480 délivre jusqu'à 480 kW de puissance, pour une expérience de charge rapide de qualité supérieure. Il est équipé en option d'un ou deux écrans de 21,5 pouces pour une meilleure visibilité, d'un écran de 7 pouces pour des opérations de charge publique transparentes, ou d'un écran de 7 ou 10 pouces adapté aux applications de flotte. Pour améliorer encore le confort de l'utilisateur, il est équipé de systèmes innovants de gestion des câbles sur la barre pivotante.

Il offre également la possibilité de personnaliser les systèmes de refroidissement, avec la possibilité d'installer deux prises de charge refroidies par liquide et deux prises de charge refroidies par air. Les utilisateurs ont le choix entre 4 options d'agencement et deux systèmes de refroidissement. Les deux pistolets à refroidissement liquide de 500 ampères offrent une puissance de sortie plus élevée, un temps de charge plus court et une efficacité de refroidissement supérieure, avec un câble plus fin et plus léger pour une meilleure expérience utilisateur. Les pistolets refroidis à l'air de 300 ampères sont dotés d'un mode boost qui augmente temporairement la puissance de sortie pendant les heures de pointe.

Conçu pour établir de nouvelles normes en matière de recharge de VE, le chargeur autonome DQ480 de 480 kW c.c. peut charger simultanément quatre véhicules grâce à ses quatre pistolets de charge, offrant ainsi une solution rentable avec des coûts d'installation moyens inférieurs par véhicule. Sa conception compacte et efficace le rend idéal pour les environnements urbains où l'espace est restreint, tels que les dépôts de flotte, les stations-service très fréquentées, les bâtiments commerciaux ou les centres commerciaux. Le design épuré et géométrique du DQ480, à l'esthétique minimaliste, renforce encore son attrait dans ce type d'environnement.

Présentation des innovations et des collaborations stratégiques à l'occasion de l'ICNC 24

Lors du salon ICNC 24, Zerova présentera également d'autres produits, tels que le chargeur mobile DM30 kW c.c. Le chargeur mobile de VE offre jusqu'à 30 kW de puissance de charge, offrant commodité et flexibilité pour la charge en déplacement. Pour Zerova Technologies, la participation à cette conférence est une occasion stratégique non seulement de présenter ses solutions de pointe, mais aussi de s'engager avec les acteurs de l'industrie, de forger de nouveaux partenariats et d'acquérir des connaissances inestimables sur les dernières tendances et demandes du marché européen. En présentant ses dernières innovations sur une plateforme aussi importante, Zerova se positionne à l'avant-garde de l'industrie, renforçant ainsi son engagement à promouvoir la transition vers un transport durable dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.zerovatech.com

