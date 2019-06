Zeus amplia portfólio com nova família de produtos de poliimida

ORANGEBURG, Carolina do Sul, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), principal fornecedora de soluções de polímeros e inovadora de material científico, anunciou o lançamento de uma nova família de produtos de poliimida (PI). Os novos acréscimos incluem tubos e cabos revestidos contendo poliimida e PI Glide™, um composto mais lúbrico de poliimida com PTFE.

Com a adição desses produtos ao portfólio estabelecido da Zeus, as fabricantes de dispositivos médicos podem consolidar ainda mais fornecedores, se beneficiando da qualidade, serviços, recursos e capacidade comprovados da Zeus para crescer.

Os engenheiros de projeto podem se beneficiar das características inerentes da resina de poliimida, bem como de capacidade para:

Minimizar o perfil, maximizar o canal de trabalho disponível e reduzir a rigidez com espessuras finas da parede.

Personalizar a lubricidade e a solidez por sobrepor poliimida e PI Glide™.

Combinar PI Glide™ com um invólucro de poliimida para criar tubos com diâmetro interno (ID) lúbrico e diâmetro externo (OD) ligável.

A Zeus vai expor sua nova família de produtos de poliimida no estande 1421 no MD&M East, o principal evento de MedTech na Costa Leste. O MD&M East será realizado de 11 a 13 de junho de 2019, no Centro de Convenções Jacob K. Javits, na Cidade de Nova York.

DECLARAÇÕES

"Quando se trata de componentes de PI, as fabricantes de dispositivos esperam mais de uma fornecedora do que produtos de qualidade, a preços competitivos. Elas querem uma parceira que entenda seus modelos de negócios, as pressões competitivas e os objetivos do tempo de colocação de produtos no mercado. Como a melhor fornecedora de componentes de sua classe, a Zeus atende essas necessidades e tem uma infraestrutura montada para atender as exigências de cada um de seus atuais e futuros clientes". – Daryl Leach, diretor de Administração de Mercado Global da Zeus Industrial Products, Inc.

"Ao lançar essa nova família de produtos de PI, a Zeus torna mais fácil para as fabricantes consolidar fornecedoras para seus componentes de cateter. A transição para nossos produtos de PI irá ajudar as fabricantes a melhorar a continuidade do suprimento, aumentar o rendimento e a produção e gerar economias de custos". – Matt Allen, gerente global de Mercados Médicos da Zeus Industrial Products, Inc.

NOTAS BREVES

A Zeus lançou a família poliimida oferecendo recursos de tubo e cabo revestido, com PI Glide™ opcional, para se ter melhor lubricidade.

Camadas personalizadas de poliimida e PI Glide™ traz as melhores características de cada um para projetos de dispositivos.

Fonte de suprimento consolidada alavanca a qualidade, serviços, recursos e capacidade comprovados da Zeus para crescer.

RECURSOS

Clique aqui para requisitar amostras grátis.

Zeus Industrial Products: Saiba mais sobre a empresa e seus produtos no website da Zeus; ou telefone gratuitamente para 1-800-526-3842 ou para +1-803-268-9500 de fora dos EUA.

SOBRE A ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

A sede da Zeus Industrial Products, Inc., fica em Orangeburg, Carolina do Sul, EUA. Sua principal atividade é o desenvolvimento e a extrusão de precisão de materiais poliméricos avançados. A empresa emprega mais de 1.700 pessoas no mundo, com unidades de venda e de fabricação em Aiken, Gaston e Orangeburg, Carolina do Sul; Branchburg, Nova Jersey; Chattanooga, Tennessee; Guangzhou, China; e Letterkenny, Irlanda. Os produtos e serviços da Zeus servem empresas nas áreas médica, automotiva, aeroespacial, de fibra óptica, energia e gerenciamento de fluidos. Para obter mais informações, visite www.zeusinc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpg

FONTE Zeus Industrial Products, Inc.

