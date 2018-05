Zeus promeut Steve Peterson au poste de président

Peterson jouera, à titre de président, un rôle instrumental dans la direction de la société vers l'avenir. Il s'axera sur le développement de stratégies de croissance influentes et la formation d'équipes solides et motivées qui amélioreront continuellement les produits et la prestation de services de Zeus.

Avant de rejoindre Zeus, M. Peterson a occupé des postes de direction mondiale chez TE Connectivity, Samsung Electronics et General Electric. Au cours d'une carrière de plus de 20 ans, il a assumé des responsabilités croissantes dans les domaines des ventes, du marketing, de la gestion de produits, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion exécutive.

COMMENTAIRES

« Steve a eu une variété d'expériences tout au long de sa carrière l'ayant préparé à prendre en charge cette nouvelle responsabilité. Nous sommes certains qu'il excellera dans ce rôle et qu'il développera la société sur base de la longue histoire de croissance de Zeus en apportant de la valeur à nos clients, nos employés et dans les communautés dans lesquelles nous menons des activités », a déclaré Frank P. Tourville, Sr., fondateur et président du Conseil, Zeus Produits industriels, Inc.

« Depuis qu'il a rejoint Zeus en 2017, Steve a dirigé la fonction des ventes et du marketing à l'échelle mondiale. Il a démontré une orientation client et un leadership exceptionnels au cours de cette période. Ces capacités, en parallèle à ses vastes compétences et son expérience, s'avéreront extrêmement précieuses dans son nouveau rôle », a déclaré John Winarchick, président-directeur général, Zeus Industrial Products, Inc.

« Je suis impatient de diriger nos 1500 employés dans le monde entier et de continuer à offrir un service de premier ordre à nos clients. Je vais m'axer sur le maintien de l'élan de croissance que Zeus connait depuis sa création. Je suis reconnaissant de la confiance qui a été placée en moi et je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle », a déclaré Steve Peterson, président, Zeus Industrial Products, Inc.

QUELQUES FAITS

Steve Peterson a rejoint Zeus en 2017 en tant que responsable mondial du marketing et des ventes et de directeur général adjoint. Peterson sera promu président à compter du 1er mai 2018.

En plus de Zeus, Peterson a fourni un leadership dans les ventes et les produits à l'échelle mondiale chez TE Connectivity, Samsung Electronics et General Electric. Il a occupé des postes de directeur général, de directeur général adjoint et de vice-président au cours de sa carrière.

L'éducation de Peterson comprend une licence en techniques de vente obtenue auprès de l'institution Weber State University et une maîtrise en administration des affaires obtenue à l'institution Bellarmine University.

RESSOURCES

Zeus Industrial Products : Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses produits, visiter le site Web de Zeus ou appelez sans frais le 1-800-526-3842 ou le + 1-803-268-9500 en dehors des États-Unis.

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC :

Zeus Industrial Products, Inc. a son siège social à Orangeburg, Caroline du Sud, États-Unis. Son activité principale est le développement et l'extrusion de précision de matériaux polymères avancés. La société emploie plus de 1500 personnes dans le monde entier et possède des installations de fabrication à Aiken, Gaston et Orangeburg, en Caroline du Sud, à Branchburg, New Jersey et Letterkenny, Irlande. Les produits et services de Zeus sont destinés aux entreprises des secteurs de la médecine, de l'automobile, de l'aéronautique, de la fibre optique, de l'énergie et de la gestion des fluides. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter :www.zeusinc.com.

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/683885/Zeus_Industrial_Products_Inc_Steve_Peterson.jpg

