Zhipin.com, soutenu par Meridian Capital, est admis au Nasdaq

Meridian Capital est un important investisseur institutionnel de Zhipin.com. Après la fondation de Zhipin.com en 2014, une communication approfondie entre Meridian Capital et les fondateurs de Zhipin.com a commencé début 2015, et en septembre de cette année-là, Meridian Capital avait élaboré le cadre d'investissement et l'offre de souscription pour devenir l'investisseur principal de la société lors du premier tour de financement de série C.

Par la suite, Meridian Capital a augmenté son investissement dans le financement de série C2, et a aidé et accompagné la croissance de Zhipin.com depuis plus de 6 ans.

Ji Wei, associé fondateur de Meridian Capital, a déclaré que Zhipin.com a bouleversé le mode de recrutement traditionnel, centré sur le CV, en favorisant une connexion efficace entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, et en améliorant considérablement l'efficacité de la recherche de talents.

Dans ce cas, initialement, Meridian Capital était également un utilisateur de Zhipin.com, puis est devenu son investisseur.

Meridian Capital est une société de capital-risque de premier plan en Chine. Jusqu'à présent, Meridian Capital a géré plus de 8,5 milliards de RMB de capitaux et a investi dans plus de 190 entreprises. Meridian Capital a toujours été actif dans l'espace de l'économie numérique, notamment en ce qui concerne les entreprises d'autonomisation technologique.

En plus de Zhipin.com, Meridian Capital a également investi dans des entreprises leaders du secteur, notamment Weimob, Biren Technology, DeepBlue Technology, Joyou.com, Beagledata. Meridian Capital a agi en tant qu'investisseur principal pour 91 % de l'ensemble de ses projets d'investissement.

Les données statistiques montrent que Meridian a réussi à sortir de plus de 40 portefeuilles, soit par une introduction en bourse, soit par une fusion-acquisition, et que près des deux tiers des entreprises dans lesquelles elle a investi ont réalisé plusieurs tours de table.

Dans le futur, il y a encore une marge de croissance considérable pour Zhipin.com. Les données de recherche du CIC montrent que l'ampleur du marché chinois du recrutement en ligne devrait passer de 55,1 milliards de RMB en 2020 à 223,4 milliards de RMB en 2025, avec un TCAC de 32,3 %.

