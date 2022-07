Zhiyi Biotech a réuni 45 millions de dollars dans le cadre grâce à une levée de fonds de série B pour accélérer le développement clinique des pipelines de produits biothérapeutiques vivants

GUANGZHOU, Chine, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Zhiyi Biotech a récemment annoncé avoir réuni 15 millions de dollars lors de sa levée de fonds B++. Les fonds serviront à accélérer le développement clinique des pipelines de produits biothérapeutiques vivants (PBV). Zhiyi a réussi à obtenir un total de 45 millions de dollars en levées de fonds B, B+ et B++, avec des investisseurs tels que Qingkong SinoKing Capital, SDIC Venture Capital, KIP, etc.

Zhiyi est une société de biotechnologie en phase clinique, leader dans le domaine des PBV en Chine. Elle a élaboré une plateforme technique et industrielle complète, qui couvre l'isolement et l'identification de nouvelles souches fonctionnelles jusqu'au développement de PBV innovants. Le principal médicament candidat de Zhiyi, SK08, est le premier PBV développé à partir d'une souche bactérienne unique, Bacteroides Fragilis, et sa progression clinique devance celle des autres PBV en Chine. L'essai clinique de phase II de SK08 mené en Chine pour le traitement de l'IBS-D devrait être terminé cette année, et l'essai de phase Ib/II de SK08 associé à un inhibiteur PD-1 pour le traitement de tumeurs solides avancées a déjà débuté. Par ailleurs, plusieurs produits font l'objet d'un dépôt de demande DNR auprès de la FDA et de l'ANSM. D'autres programmes devraient entrer en phase clinique au cours de l'année à venir.

« Nous sommes heureux de bénéficier du soutien et de la confiance de nos investisseurs, a déclaré le Dr Ye Wang, PDG de Zhiyi Biotech. Les progrès réalisés dans le cadre de notre pipeline sont attribués à l'effort continu et à la persistance de notre équipe dans la recherche et le développement. Zhiyi a toujours mis l'accent sur les besoins médicaux encore insatisfaits et s'est consacré à la mise au point de médicaments accessibles à un plus grand nombre de patients. Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration internationale avec des sociétés homologues, afin de promouvoir le développement de l'ensemble du secteur des PBV. »

À propos de Zhiyi Biotech

Zhiyi Biotech, fondée en 2013, se situe à Guangzhou, en Chine. Son principal médicament candidat, SK08, est non seulement le premier PBV issu d'une nouvelle souche à entrer en phase clinique en Chine, mais aussi le premier PBV en oncologie dont l'essai clinique a été approuvé par l'ANPM. Propriétaire de deux infrastructures commerciales, Zhiyi a mis en place un système de plateforme complet pour la sélection des souches, l'étude de la pharmacocinétique, l'étude CMC, la production commerciale, etc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.zypharm.com.cn ou contacter [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1854990/photo_Logo.jpg

