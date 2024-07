Zhiyi Biotech achève avec succès l'essai clinique de phase I pour le SK10 dans le cadre du traitement de la diarrhée induite par la chimiothérapie

GUANGZHOU, Chine, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Zhiyi Biotech, une société de biotechnologie au stade clinique, leader dans la découverte et le développement de produits biothérapeutiques vivants (LBP - Live Biotherapeutic Products), a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'un essai clinique de phase 1 aux États-Unis pour le SK10. Le SK10 est un produit innovant à base de Bacteroides fragilis tuée par la chaleur pour la diarrhée induite par la chimiothérapie (DIC).

Il s'agissait d'une étude clinique randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, à doses croissantes, visant à évaluer la sécurité et la tolérabilité du SK10 chez des sujets adultes en bonne santé. Au total, 24 sujets sains ont participé à l'étude. Tous les groupes de doses de SK10 ont été généralement sûrs et bien tolérés. Tous les effets indésirables liés au traitement (EILT) ont été de faible gravité et n'ont pas augmenté en fonction de la dose.

Ce résultat prometteur jette les bases du SK10 en tant que nouveau médicament potentiel pour les patients atteints de DIC.

À propos du SK10 :

Le SK10, premier LBP à base de Bacteroides fragilis, a obtenu l'approbation pour les nouveaux médicaments de recherche (IND - Investigational New Drug) de la FDA. Il s'agit également du premier LBP de probiotiques de nouvelle génération développé par une société de biotechnologie chinoise qui a été approuvé pour des essais cliniques par la FDA. Des études ont montré que le SK10 peut améliorer les lésions induites par le 5-FU via la voie apoptotique mitochondriale BCL2/BAX, réduire les cytokines inflammatoires et améliorer la fonction de barrière muqueuse, inhibant ainsi efficacement la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales induite par la chimiothérapie et les symptômes diarrhéiques qui y sont associés.

Par ailleurs, la Bacteroides fragilis, tuée par la chaleur présente une meilleure sécurité pour les patients atteints de cancer et de meilleures performances en matière de commercialisation.

À propos de la DIC :

Les médicaments cytotoxiques ou les thérapies ciblées peuvent provoquer des diarrhées associées aux médicaments. Cependant, les médicaments disponibles pour la DIC sont limités. Par exemple, pour le lopéramide, comme traitement symptomatique à court terme, et l'octréotide, une injection intraveineuse/sous-cutanée, des effets indésirables graves ont été rapportés. Il existe donc un besoin urgent de médicaments efficaces.

À propos de Zhiyi Bio :

Guangzhou Zhiyi Biotechnology Co., Ltd. en tant que société biotechnologique de stade clinique, leader dans le domaine des LBP en Chine, se consacre à la recherche et au développement des LBP, sur la base des probiotiques de nouvelle génération (NGP - Next Generation Probiotics). Elle a mis en place une plateforme technique et industrielle complète, allant de l'isolement et de l'identification de nouvelles souches fonctionnelles au développement de produits innovants.

Son principal médicament candidat, le SK08, fait l'objet d'un essai clinique de phase III pour le traitement du SCI-D, et dont les progrès cliniques sont supérieurs à ceux d'autres LBP en Chine.

Il convient de mentionner que Zhiyi a réussi à obtenir un financement total de 60 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Qingkong SinoKing Capital, SDIC Venture Capital, Guangdong Technology Financial Group, Shenzhen Capital Group, KIP , etc.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.zypharm.com.cn

