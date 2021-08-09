中國電信美洲分公司推出「WeCare」

帶外 (OOB) 設備還可以為客戶的關鍵設備/系統提供備份連接，保證關鍵業務不受業務網絡中斷的影響。

遠程監控和故障排除

CTA的WeCare團隊為客戶提供"5 天8小時或7 天 24小時"小時遠程監控服務，監控客戶的網絡/系統可用性和性能，以主動響應問題，並及時通知客戶並進行故障排除，從而最大限度地減少減少對業務的影響。

雲托管服務

WeCare提供公共雲 (AWS、Microsoft Azure、GCP、Ali) 集成、雲遷移和維護服務。WeCare可設計雲架構，以及對客戶目前在IDC的或本地部署的設備/系統/網絡，按特定要求量身定制遷移計劃。

WeCare是可定制的信息與通信技術 (ICT) 管理解決方案，它將降低客戶的IT管理成本，減輕本地IT工作負擔，提供全面的技術支持，並全面改善IT托管體驗。

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China Telecom (Americas) Corporation

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