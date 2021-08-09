中国电信美洲分公司推出“WeCare”

带外 (OOB) 设备还可以为客户的关键设备/系统提供备份连接，保证关键业务不受业务网络中断的影响。

远程监控和故障排除

CTA的WeCare团队为客户提供"5 天8小时或7 天 24小时"小时远程监控服务，监控客户的网络/系统可用性和性能，以主动响应问题，并及时通知客户并进行故障排除，从而最大限度地减少减少对业务的影响。

云托管服务

WeCare提供公共云 (AWS、Microsoft Azure、GCP、Ali) 集成、云迁移和维护服务。WeCare可设计云架构，以及对客户目前在IDC的或本地部署的设备/系统/网络，按特定要求量身定制迁移计划。

WeCare是可定制的信息与通信技术 (ICT) 管理解决方案，它将降低客户的IT管理成本，减轻本地IT工作负担，提供全面的技术支持，并全面改善IT托管体验。

了解更多信息，请访问https://www.ctamericas.com.cn/

China Telecom (Americas) Corporation

Related Links

https://www.ctamericas.com.cn



SOURCE China Telecom (Americas) Corporation