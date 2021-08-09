中国电信美洲分公司推出“WeCare”
China Telecom (Americas) Corporation
Aug 09, 2021, 13:22 ET
华盛顿2021年8月9日 /美通社/ -- 中国电信美洲分公司 (CTA) 在第二季度推出综合IT托管服务WeCare。WeCare提供经济高效的定制IT服务，包括带外管理、远程监控+故障修复、云托管服务、现场/远程支持、最终用户PC/笔记本电脑支持等。
带外管理
CTA WeCare团队通过LTE网络、调制解调器或专用WAN线路提供设备的远程监控和管理当客户的主Internet 连接中断时，WeCare仍可以通过带外连接登录客户设备进行问题排查，最大限度地缩短停机时间。
带外 (OOB) 设备还可以为客户的关键设备/系统提供备份连接，保证关键业务不受业务网络中断的影响。
远程监控和故障排除
CTA的WeCare团队为客户提供"5 天8小时或7 天 24小时"小时远程监控服务，监控客户的网络/系统可用性和性能，以主动响应问题，并及时通知客户并进行故障排除，从而最大限度地减少减少对业务的影响。
云托管服务
WeCare提供公共云 (AWS、Microsoft Azure、GCP、Ali) 集成、云迁移和维护服务。WeCare可设计云架构，以及对客户目前在IDC的或本地部署的设备/系统/网络，按特定要求量身定制迁移计划。
WeCare是可定制的信息与通信技术 (ICT) 管理解决方案，它将降低客户的IT管理成本，减轻本地IT工作负担，提供全面的技术支持，并全面改善IT托管体验。
了解更多信息，请访问https://www.ctamericas.com.cn/
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