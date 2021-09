Zhu Gang, artiste peintre d'opéra chinois, lance son premier documentaire personnel dans le monde entier

Artiste né et élevé à Shanghai, Zhu a étudié la peinture dès son plus jeune âge sous la direction de Meng Guang, un célèbre peintre et éducateur d'art chinois. Au cours de ses nombreuses années de carrière artistique, il s'est attaché à intégrer l'opéra chinois dans la peinture moderne, afin d'exprimer la culture traditionnelle chinoise représentée par l'opéra chinois. Dans ses œuvres, les principaux personnages sont souvent tirés des histoires classiques telles que Lady Zhaojun Departs the Frontier, Drunken Consort, Farewell My Concubine.

En ce qui concerne les compétences en matière de peinture, les œuvres du professeur Zhu Gang, grâce au recours à toutes les techniques de peinture chinoises telles que le dessin simple et le travail à main levée au pinceau, ont formé un style de peinture d'opéra aux caractéristiques personnelles fortes : une combinaison parfaite d'un pinceau souple et de l'encre, d'images simples et propres, et d'encre et de couleurs élégantes. Pour ce qui est de l'esprit philosophique de la peinture, le professeur Zhu Gang utilise souvent l'espace blanc dans ses œuvres pour exprimer de la manière la plus vivante les émotions extérieures au tableau.

En plus des compétences, le professeur Zhu Gang met l'accent sur le « cœur ». Il a déclaré à cet effet : « L'histoire de la peinture d'opéra chinois remonte à des centaines d'années, ce qui exige d'un artiste qu'il peigne avec le cœur pour conserver le charme durable de ses œuvres ». Sa création depuis des décennies est la meilleure annotation de son ingéniosité.

