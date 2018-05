Ziften s'implante en Allemagne avec la solution de sécurité des points terminaux optimisée par Microsoft Azure ; la société noue un partenariat avec sepago, distributeur de Microsoft Windows Defender ATP

Cela fait suite à la collaboration précédemment annoncée entre Ziften et Microsoft, et à l'intégration de sa plateforme de détection et de réponse des points terminaux (EDR) Zenith® avec Windows Defender ATP. La solution intégrée fournit aux clients communs un « écran unique » dans le cloud qui permet de détecter et de visualiser les cyberattaques et intrusions avancées sur les points terminaux Windows, macOS et Linux, y compris les systèmes physiques, virtuels et dans le cloud, de mener des investigations sur ces cyberattaques et intrusions et d'apporter une réponse adéquate.

« Ziften concentre tous ses efforts pour fournir de la valeur à ses clients par l'entremise de ses partenaires intermédiaires », a déclaré Greg McCreight, vice-président directeur Worldwide Channels chez Ziften. « Grâce à notre programme Fast Start, nous fournissons un partenariat pratique aux partenaires intermédiaires Microsoft existants, qui leur permet de rapidement résoudre les défis de sécurité de leurs clients consécutifs à une intrusion. sepago est l'un des premiers à rejoindre les partenaires de sécurité Ziften et Microsoft dans la région EMEA, ce qui nous offre une immense opportunité de bouleverser ensemble le marché de la sécurité des points terminaux en Allemagne. En travaillant avec sepago, un important partenaire Microsoft et un expert en sécurité, nous nous attendons à un succès rapide sur le marché. »

« En tant que partenaire intermédiaire Microsoft, notre association avec Ziften pour offrir leur plateforme de sécurité Zenith intégrée avec Microsoft Windows Defender ATP convenait parfaitement d'un point de vue commercial et technologique », a déclaré Paul Luetke Wissing, directeur général de sepago. « Tous nos clients bénéficient ainsi de l'intégration transparente entre Zenith et Windows Defender ATP, leur offrant une protection et une visibilité approfondie sur leurs systèmes Windows et autres que Windows. Il a été facile de travailler avec Ziften qui a été d'un grand soutien tout au long du processus. En offrant cette puissante solution de sécurité à nos clients et en fournissant des services de planification, de mise en œuvre, d'exploitation et d'assistance destinés à la solution de sécurité de Ziften, nous nous attendons à un très grand succès. »

Ensemble, Ziften, sepago et Microsoft aident les organisations à accélérer la détection d'attaques et d'exploits zero-day, à découvrir la portée totale d'une intrusion, à répondre rapidement pour contenir les attaques et éviter leur réapparition, et à accroître la productivité globale des opérations de sécurité. L'approche intégrée optimisée par le cloud prend en charge les environnements des entreprises multicloud, multi-points terminaux les plus complexes, permettant aux clients commerciaux et gouvernementaux de :

Étendre Windows Defender ATP aux systèmes macOS et Linux : les clients peuvent facilement étendre à n'importe quel actif la détection, l'investigation et la réponse consécutives à une intrusion, n'importe où : dispositifs, serveurs et machines virtuelles (VM) dans le cloud des clients. Ils obtiennent un « écran unique » intégré qui prend en charge les systèmes Windows, macOS et Linux.

les clients peuvent facilement étendre à n'importe quel actif la détection, l'investigation et la réponse consécutives à une intrusion, n'importe où : dispositifs, serveurs et machines virtuelles (VM) dans le cloud des clients. Ils obtiennent un « écran unique » intégré qui prend en charge les systèmes Windows, macOS et Linux. Sécuriser les environnements multicloud, Windows et Linux : les organisations peuvent immédiatement surmonter les problèmes de surveillance du cloud et de sécurité grâce à la visibilité et au contrôle de tous les systèmes d'exploitation virtuels déployés auprès de n'importe quel prestataire de services cloud.

les organisations peuvent immédiatement surmonter les problèmes de surveillance du cloud et de sécurité grâce à la visibilité et au contrôle de tous les systèmes d'exploitation virtuels déployés auprès de n'importe quel prestataire de services cloud. Réaliser des investigations informatiques rétroactives sur 6 mois : les clients peuvent instantanément effectuer des recherches sur une riche chronologie des machines de six mois qui unifie les événements de sécurité des systèmes Windows, macOS et Linux, physiques et virtuelles.

À propos de Ziften :

Ziften offre de la visibilité et un contrôle continus des actifs, n'importe où : dispositifs, serveurs et machines virtuelles (VM) dans le cloud des clients. Notre plateforme unifiée d'opérations des systèmes et de sécurité (SysSecOps) permet aux équipes informatiques et d'opérations de sécurité de corriger rapidement les problèmes liés aux points terminaux ayant un impact sur les utilisateurs, de réduire la position de risque globale, d'accélérer la réponse aux menaces de sécurité et d'accroître la productivité des opérations. L'architecture sécurisée de Ziften offre un suivi continu des points terminaux et une collecte des données historiques destinés aux moyennes et grandes entreprises, gouvernements et prestataires de services de sécurité gérés (MSSP). https://ziften.com

À propos de sepago :

sepago sont des consultants informatiques pour le provisionnement automatisé des applications, la virtualisation, l'informatique dans le nuage et la sécurité informatique. Nous accompagnons de moyennes et grandes entreprises dans leur parcours vers la transformation numérique et nous nous assurons que les utilisateurs peuvent travailler en toute sécurité et efficacement. Notre force conceptuelle, nos connaissances en matière de gestion commerciale, notre expertise technique et les solutions de nos partenaires Microsoft et Citrix alimentent vos projets informatiques. Fondée en 2002 à Cologne, sepago emploie aujourd'hui plus de 70 employés à Cologne, Hambourg et Munich. https://sepago.de

