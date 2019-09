Zillow ahora compra casas en San Diego

SAN DIEGO y SEATTLE, 9 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de hoy, los propietarios de casas en San Diego pueden usar Zillow Offers para solicitar una oferta de venta en efectivo sin ningun compromiso de Zillow para vender su casa. Zillow Offers es la nueva forma de vender propiedades, cuyo objetivo es reducir el estrés y la incertidumbre que normalmente acompaña en el proceso de venta.

Con Zillow Offers, simplemente los propietarios de casas ponen su información sobre la propiedad en la pagina web de Zillow y en menos de 48 horas recibirán una oferta preliminaria en efectivo de Zillow para comprar su casa. Si el propietario acepta la oferta, puede elegir una fecha de cierre, entre cinco a 90 días, y también mudarse en su propio horario, al tiempo que evita problemas comunes como una baja de precio o la tener que demostrar la propiedad a various compradores. Los propietarios de casas pueden verificar esta elegibilidad solo escribiendo su dirección en Zillow.com .

Una vez comprada la propiedad, Zillow hará reparaciones menores -- todas las cosas que el vendedor típico haría para tener su casa lista para la venta. -- y enlistar la casa en el mercado abierto. Los compradores que compran una casa de propiedad de Zillow tienen la confianza de comprar y mudarse a una casa que ha sido renovada profesionalmente por contratistas locales, refrescada y lista para mudarse.

San Diego es el segundo mercado de California donde Zillow Offers está disponible. Zillow Offers se lanzó en Riverside, California, en marzo pasado y tiene planes de expandirse a otros dos mercados de California (Sacramento y Los Ángeles), para principios del 2020. Zillow es la compañía más grande que ofrece este tipo de servicio en el área de San Diego. Zillow Offers ofrece también apoyo dedicado con representantes que hablan inglés y español para guiar a los vendedores a través del proceso.

San Diego es el hogar de la población militar más grande de los EE. UU.1 Uno de los procesos de mudanza más estresantes y complicados es alinear el momento de comprar y vender una casa. Manejar este estresante proceso de vender una casa puede ser aún más complicado para el personal militar que se está mudando a una nueva base o en servicio activo, pero que desea vender su casa antes de mudarse.

"Los vendedores que venden su casa a Zillow les encantan la flexibilidad, conveniencia y certeza de vender la propiedad a una compañía que ya conocen y en la que confían", dijo el presidente de la marca Zillow, Jeremy Wacksman. "Estamos en la misión de transformar la industria de bienes y raices, y con nuestro lanzamiento en San Diego hoy, estamos un paso más cerca de ofrecer una experiencia de transacción perfecta a los compradores y vendedores de viviendas en todo el país".

Los consumidores que utilizan Zillow Offers, ya sea que vendan o compren a Zillow, pueden experimentar una transacción de bienes y raíces aún más simple si deciden obtener financiamiento del prestamista afiliado de Zillow, Préstamos hipotecarios Zillow, para obtener la aprobación previa y comprar su próxima casa.

Zillow Offers se está expandiendo rápidamente. El programa se lanzó por primera vez en Phoenix, AZ en 2018 y actualmente está disponible para vendedores de casas en Las Vegas, NV; Atlanta, GA; Denver, CO; Fort Collins, CO; Colorado Springs, CO; Charlotte, NC; Raleigh, NC; Dallas, TX; Houston, TX; Riverside, CA; Minneapolis, MN; Orlando, FL; Miami, FL; Portland, OR; y en Nashville,TN.

Zillow ha anunciado planes de lanzamiento en Austin, TX; Cincinnatti, OH; Jacksonville, FL; Los Ángeles, CA; Oklahoma City, OK; Sacramento, CA; San Antonio, TX; Tampa, FL; y en Tucson, AZ, con el número total de ofertas planeadas de mercados Zillow a 26 para mediados del año próximo.

Un corredor de bienes y raíces con sede en San Diego representará a Zillow en cada transacción. Los vendedores de casas que solicitan una oferta de Zillow pero que deciden vender su casa tradicionalmente también pueden conectarse con un agente inmobiliario local para ayudarlos en el proceso.

Acerca de Zillow

Zillow® está transformando la forma en que las personas compran, venden, alquilan y financian sus viviendas mediante la creación de transacciones inmobiliarias fluidas para los consumidores de hoy. Zillow es un líder de bienes raíces y alquiler, así como una fuente confiable de datos, e inspiración, tanto para consumidores como para profesionales del mercado de beines y raices.

Los datos, la tecnología y las asociaciones industriales de bienes y raices colocan a Zillow en casi todos los puntos importantes de la experiencia de comprar viviendas, lo que ayuda al consumidor a buscar y encontrar su nuevo hogar más rápidamente. Zillow ahora ofrece una experiencia de compra de viviendas totalmente integrada que incluye acceso a listados de venta: Zillow Offers®, una nueva forma, sin complicaciones, de comprar y vender viviendas directamente a través de Zillow; y Zillow Home Loans, el prestamista de hipotecas afiliado con Zillow que brinda una manera fácil de recibir preaprobaciones y financiamiento de hipotecas. Zillow Premier Agent conecta instantáneamente a compradores y vendedores con una red de profesionales de bienes y raíces para asistir en el proceso de compra de viviendas. Para los inquilinos, las innovaciones de Zillow está cambiando la forma en que las personas buscan, recorren, solicitan y pagan el alquiler de las propiedades arrendadas.

Además de Zillow.com, Zillow opera un conjunto de aplicaciones mobiles inmobiliarias, con más de dos docenas de aplicaciones populares en la red. Lanzado en el 2006, Zillow es propiedad de Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z y ZG), cuya sede corporativa se encuentra en la ciudad de Seattle, Washington.

Zillow y Zillow Offers son marcas registradas de Zillow, Inc.

Proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro con el sentido del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y el Artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que implican riesgos e incertidumbres, incluidas, entre otras, declaraciones sobre nuestros planes operativos para Zillow Offers en 2020. Las diferencias en los resultados reales de Zillow Group de los descritos en estas proyecciones a futuro pueden ser el resultado de acciones tomadas por Zillow Group, así como de riesgos e incertidumbres que escapan el control de la empresa. Para obtener más información sobre los factores potenciales que podrían afectar los resultados comerciales y financieros de Zillow Group, consulte los "Factores de riesgo" descritos en el Informe anual de Zillow Group en el Formulario 10-K correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2018 y que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, y en otras presentaciones de Zillow Group ante ese organismo.

1 Según la Oficina del Censo de EE. UU., American Community Survey, 2017.

