Zing!, gerador de NFT em mídia social, possibilita cunhagem de Tweets em NFTs em apenas alguns cliques

SINGAPURA, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Agora disponível para download na Chrome Web Store, a extensão de navegador Zing! oferece aos usuários de mídia social a forma mais conveniente de acessar o serviço de cunhagem de NFTs diretamente do navegador.

As pessoas podem cunhar e tokenizar os ativos sociais diretamente na página do Twitter. Os usuários que desejam gerar um NFT a partir de seu conteúdo no Twitter já não precisam mais navegar para outro site, onde devem colar a captura de tela de seu conteúdo de mídia social e concluir o processo de cunhagem. Os NFTs cunhados pela Zing! podem ser negociados no OpenSea, o maior mercado de NFTs do mundo, e no ZKSpace, um protocolo líder completo de camada 2 que utiliza ZK-Rollups.

Ao conectar os usuários tradicionais da web2 ao espaço da web3, a Zing! tem como objetivo ajudar as pessoas a vivenciar a inovação empolgante dos NFTs por meio de um método já conhecido e fácil de usar. Com a Zing!, as pessoas podem tokenizar suas criações nas redes sociais, presentear os amigos com elas ou obter lucro listando-as em mercados de NFTs.

A Zing! atualmente suporta cunhagem com blockchain de camada 1, como o Ethereum, e protocolo de camada 2, como o ZKSpace. A nova extensão também permite que os usuários visualizem a quantidade e o valor de todos os seus tokens e NFTs nessas duas redes.

Com o objetivo de integrar os conteúdos criados na web2 e na web3 e de reduzir, de forma abrangente, os barreiras que impedem os usuários da web2 de entrar no mundo da web3, a Zing! segue buscando soluções para remover os obstáculos, como a memorização de chaves criptográficas privadas e frases semente (seed phrases), e também explora mais métodos de pagamento e cenários de uso.

FONTE Zing!

