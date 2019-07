Zippo combate fogo com fogo, prometendo ajudar a lutar contra os efeitos do desflorestamento global

Zippo plantará uma árvore para cada isqueiro vendido em parceria com o programa BUY ONE. PLANT ONE.® da WOODCHUCK USA, com seu primeiro passo em Madagascar documentado pela National Geographic

LONDRES, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Como a criadora de uma das chamas mais famosas de todos os tempos, a Zippo tem plena consciência da utilidade do fogo – uma força da natureza a ser usada quando desejada. Mas este poder, quando exercido descuidadamente, pode ter efeitos devastadores. Isto fica extremamente evidente com o impacto do fogo nas florestas ao redor do mundo. Incêndios destroem 4%* da superfície da Terra a cada ano, sendo 84%* deles resultado da ação do homem.