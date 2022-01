ZKSpace lança método de depósito ecológico para reduzir substancialmente as taxas de gás para depósitos de L1 a L2

SINGAPURA, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZKSpace , um produto desenvolvido pela L2 Labs Foundation, apresentará um método Eco Deposit em 28 de janeiro de 2022 às 10h UTC para ajudar os usuários a economizar significativamente em taxas de gas para depósitos de Layer 1 (primeira camada) para Layer 2 (segunda camada). Atualmente, a ZKSpace oferece dois métodos de depósito: depósito da conta da Layer 1 ou depósito da conta da Layer 2. O depósito da conta de Layer 1 significa que os usuários precisarão primeiro transferir ativos de suas carteiras de Layer 1 para as carteiras ZKSpace de Layer 2. Taxas de gas elevadas serão cobradas durante o processo, especialmente quando a rede da Ethereum está congestionada.

De 28 de janeiro a 11 de fevereiro, os cinco mil principais usuários serão premiados com 200 ZKS cada ao fazer um depósito na ZKSpace por meio do método Deposit ou Eco Deposit. Cada endereço só pode participar da campanha uma vez.

Altas taxas de gas para transferências L1-L2: uma visão geral

Atualmente, a Ethereum mantém uma posição firme como blockchain com as aplicações mais ativas e em grande escala, bem como a maior comunidade de desenvolvedores. O problema que vem com mais adesão é o trade-off entre a escalabilidade e as altas taxas de gas. Como atualmente se encontra, as taxas da rede Ethereum (gas) estão tirando do mercado pequenos investidores de varejo que lutam para justificar gastar até centenas de dólares em ETH em taxas de transação para cada interação com a rede.

As soluções de Layer 2 e Rollups são desenvolvidas para resolver o problema de escalabilidade, permitindo velocidades de transação mais rápidas e taxas de gas mais acessíveis. No entanto, essas soluções só reduzem as taxas de gas na primeira camada e os usuários devem continuar a pagar taxas significativas para transferir seus ativos iniciais da primeira para a segunda camada, o que torna a solução longe de ser perfeita.

Eco Deposit: um método mais econômico

Para ajudar os usuários a economizar na taxa de gas, a ZKSpace lançará o modo "Eco Deposit" e fornecerá liquidez inicial da segunda camada para quatro tokens: ETH, USDT, ZKS e WBTC, respectivamente, a cada 500 mil dólares. Os usuários podem transferir tokens para o endereço oficial por meio da página de depósito ou de suas wallets. Quando a transação for bem-sucedida, seus endereços de Layer 2 receberão os tokens depositados menos uma taxa de gas do Eco Deposit de $2 (com base nos preços mais recentes da Layer 2), que é 70% mais barato do que o método de depósito primário da Layer 1. Para a proteção da segurança L2, um único depósito não pode ser superior a $200K. Recomendamos que os usuários façam transferências cde valores superiores a $200K por meio de um método de depósito primário. Se houver um erro, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter um reembolso. Atualmente, a ZKSpace não aceita um depósito individual inferior a $10. A ZKSpace reabastecerá os fundos da camada primária para a camada secundária com base no equilíbrio da liquidez da camada secundária. Quando o saldo de liquidez da camada secundária de qualquer token for inferior a $200K, o ZKSpace realizará um depósito e adicionará liquidez. A taxa de gas para o depósito será coberta pela taxa de gas do Eco Deposit de 2 dólares de cada usuário.

A opção de depósito Eco Deposit é uma solução eficaz para ajudar a abordar o problema de taxa de gas onerosa. A ZKSpace vem trabalhando diligentemente no desenvolvimento de novos produtos e na otimização da experiência do usuário. Fique a par da última aventura.

Sobre a ZKSpace

A nova plataforma ZKSpace consiste de três partes principais: ZKSwap, um formador de mercado automatizado (AMM) DEX inovador de segunda camada que utiliza tecnologia ZK-Rollups, o serviço de pagamento ZKSquare e um centro de cunhagem e mercado de NFTs chamado ZKSea. Com uma interface de usuário totalmente nova, suporte de NFTS, listagem ilimitada de tokens, retirada mais tranquila, eficiência otimizada e suporte de múltiplas cadeias, a ZKSpace tem como objetivo implementar ZK-Rollups compatíveis com EMV e, em breve, trazer mais produtos com base em segunda camada para a comunidade.

FONTE L2 Labs Foundation

SOURCE L2 Labs Foundation