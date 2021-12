ZKSwap distribui 50.000 ZKS para usuários da V3 Testnet

SINGAPURA, 3 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Para comemorar a próxima atualização da ZKSwap v3.0 testnet , um produto da L2 Labs Foundation, com a interface de aplicativo de aparência totalmente nova, suporte para NFTs, eficiência otimizada e suporte de múltiplas cadeias, a equipe doará 50.000 tokens ZKS. Os usuários que testarem a nova plataforma quando ela for lançada na testnet da Ethereum, às 7:00 h (UTC) do dia 1º de dezembro de 2021 poderão compartilhar as recompensas.

O tutorial V3 já está disponível.

Detalhes do evento — Dê suas sugestões

Após experimentar todos os recursos de pagamento, DEX e NFT da V3 testnet, não hesite em escrever a sua opinião (com pelo menos 300 palavras) no Fórum ZKSwap e faça um tweet sobre isso. Lembre-se de adicionar #V3 Testnet Feedback# ao título de sua postagem e de seu tweet. Serão selecionados 60 participantes para o prêmio de melhor contribuição e cada um ganhará 500 ZKS; 200 serão selecionados para ganhar o prêmio de menção honrosa, de 100 ZKS para cada um. Deixe seu endereço L2 ao enviar suas sugestões no Fórum.

Observação:

1) Os eventos serão realizados por 2 semanas, das 7:00 h (UTC) do dia 1º de dezembro de 2021 às 7:00 h (UTC) do dia 14 de dezembro de 2021. Qualquer atividade que ocorra fora desta janela de duas semanas será considerada como dados de teste e não será aplicável para recompensas.

2) Atos de plagiarismo são violações da política de conteúdo original do evento e, uma vez detectados, a plataforma banirá a conta permanentemente.

3) Todo feedback será avaliado quanto à validade pela equipe de desenvolvimento da ZKSwap e as recompensas serão distribuídas para as carteiras L2 dos usuários no ZKSwap V2, no prazo de 7 dias úteis após o início dos eventos.

4) Cada endereço de IP pode corresponder a apenas um endereço de conta MetaMask. Se houver vários endereços Ethereum para um único endereço de IP, somente a conta que recebeu a maioria das recompensas será recompensada.

Novo na ZKSwap V3

Mais importante ainda, este evento será uma oportunidade para os usuários aproveitarem as atualizações que foram feitas na nova ZKSwap V3. Começando com a interface, o visual totalmente novo é completado com um block explorer atualizado visualmente, que incluirá informações de depósito, retirada, transação e transferência para tokens e para os NFTs recém-suportados na ZKSwap V3.

Uma das maiores mudanças, no entanto, é o futuro suporte para NFTs. A ZKSwap V3 permitirá que os usuários transfiram NFTs com facilidade, ao mesmo tempo em que suporta a mineração de transações de NFTS e de liquidez na qual os usuários compartilharão uma porcentagem das taxas de transação de toda a rede. De modo similar a como os usuários podem gerar e listar seus próprios tokens compatíveis com a Camada 2 ERC20 usando a ZKSwap V2, a ZKSwap V3 suportará emissão, cunhagem e distribuição (airdrops) de NFTs.

Finalmente, as atualizações da fórmula AMM mudarão a forma como os usuários usam e interagem com o DEX. Essas alterações permitirão um novo estilo de negociação com combinações de moedas estáveis e não estáveis. Em última análise, a ZKSwap tem como objetivo ser um protocolo abrangente de camada 2 que atenda a todas as preferências de negociações individuais e de instituições.

FONTE L2 Labs Foundation

